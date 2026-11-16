पिता कांस्टेबल ड्राइवर, बेटी बिना कोचिंग चौथे अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक कर बनीं IPS, जानें कैसे की तैयारी

मोना जाखड़ राजस्थान के सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के सांखू गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म 29 फरवरी 2000 में हुआ। वो एक बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता कांस्टेबल ड्राइवर हैं। वहीं, मां ग्रेड सी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं।

कहते हैं कि अगर इंसान ठान ले, तो कोई काम असंभव नहीं है। इसका परफेक्ट उदाहरण हैं राजस्थान की बेटी मोना जाखड़। जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को क्रैक किया और आईपीएस बन कर ना सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि अपने गांव, समाज भी मान बढ़ाया। हालांकि यूपीएससी क्रैक करना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने मुश्किल परीक्षा को आसान बनाया, वो भी अपने स्मार्ट स्ट्रैटजी से। कमाल की बात है कि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं ली। सेल्फ स्टडीज और यूट्यूब को अपना हथियार बनाया और अपने सपनों का साकार किया। उनके सपने को पूरा करने के लिए मां-बाप, भाई और दोस्तों ने पूरा सहयोग दिया। चलिए आज हम आपको उनके सक्सेस स्टोरी बताते हैं और यह भी बताएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की।

कौन हैं मोना जाखड़ मोना जाखड़ राजस्थान के सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के सांखू गांव की रहने वाली हैं। उनका जन्म 29 फरवरी 2000 में हुआ। वो एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उनका परिवार बेहद ही साधारण है। उनके दादा शिक्षक रहे हैं और उनके पिता 1996 बैच के राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी (RAC) में कांस्टेबल ड्राइवर हैं। वहीं, मां ग्रेड सी प्राइमरी स्कूल टीचर हैं। ऐसे में शुरू से ही घर में पढ़ाई का माहौल रहा है। साथ ही मोना की पढ़ाई में उनके परिवार ने कोई कमी नहीं रहने दी। इसके अलावा उनके सपनो को साकार करने में सबसे ज्यादा योगदान उनके परिवार और उनके दोस्तों का ही रहा।

कहां से हुई पढ़ाई मोना जाखड़ की स्कूलिंग जोधपुर और दिल्ली में हुई। वो बताती हैं कि साल 2007 में उनकी मां की पोस्टिंग जोधपुर में हुई थी। इसलिए यहां से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। इसके बाद 2017 में वो दिल्ली आ गईं। जहां से अपनी अधूरी स्कूलिंग पूरी की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। ग्रुजेएशन के दौरान ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। वो बताती हैं कि उन्होंने 26 जुलाई 2020 से UPSC की तैयारी शुरू की।

बिना कोचिंग की यूपीएससी की तैयारी एक तरफ जहां यूपीएससी क्रैक करने के लिए लोग महंगे कोचिंग का सहारा लेते हैं। लेकिन मोना जाखड़ ने ऐसा नहीं किया। वो बताती हैं कि मुझे दो से ढाई लाख रुपये की कोचिंग महंगी लगती थी। वो कहती हैं कि जब डिस्प्लीन ही खरीदना है, तो मैं इतने रुपये क्यों खर्च करूं। मैं खुद भी डिस्प्लीन में रहकर पढ़ाई कर सकती हूं। उसकी एक और यह भी वजह थी कि उनके माता-पिता ने पूरा सपोर्ट किया और किसी रिसोर्स की कोई कमी नहीं आने दी। ऐसे में उन्होंने सेल्फ स्टडी और यूट्यूब को अपना हथियार बनाया।

ढाई साल जमकर की पढ़ाई मोना के लिए यूपीएससी का सफर आसान नहीं था। वो बताती हैं कि एक तो सबकुछ खुद से सीखना था। क्योंकि परिवार से पहले से कोई भी सिविल सर्विसेज में नहीं था, जो गाइड कर सके। वो बताती हैं कि तैयारी की शुरुआत दिनों में यूपीएससी टॉपर्स के इंटरव्यू देखती थीं। जिसकी मदद से एक बुक लिस्ट तैयार की और पापा से उन किताबों को मंगवा लिया। वो ढ़ाई साल तक एक ही रुटीन पर पढ़ाई करती थीं। सुबह 5 बजकर पढ़ाई करती थीं, जो रात 10 बजे तकर करती थीं। साथ ही वो कहती हैं कि अगर रोजाना 8-10 घंटे पढ़ाई की जाए, तो यूपीएससी को आसानी से क्रैक किया जा सकता है।