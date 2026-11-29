1997 बैच के आईपीएस मोहित अग्रवाल बने प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर, कुंभ में भी संभाल चुके हैं सुरक्षा की कमान
1997 बैच के आईपीएस मोहित अग्रवाल प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। 2019 महाकुंभ में भी संभाल चुके हैं सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी।
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में हुए बड़े फेरबदल के तहत 1997 बैच के सीनियर IPS अधिकारी मोहित अग्रवाल को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। प्रयागराज आने से पहले वे वाराणसी के पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें प्रयागराज के पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया के स्थान पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रयागराज शहर से उनका पुराना प्रशासनिक नाता रहा है, जिसके चलते उनकी इस नई तैनाती की काफी चर्चा हो रही है।
2012 के कुंभ से शुरू हुआ प्रयागराज का पुराना नाता
मोहित अग्रवाल का प्रयागराज शहर से पुराना जुड़ाव रहा है। वर्ष 2012 में कुंभ मेले की तैयारियों के बीच उन्हें SSP कुंभ बनाया गया था। कुंभ के आयोजनों में उनके काम और व्यवस्थाओं को देखते हुए आगे चलकर उन्हें SSP इलाहाबाद की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद प्रमोशन के साथ वे DIG/SSP इलाहाबाद बने और जिले की कानून-व्यवस्था की कमान संभाली।
2019 महाकुंभ की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन का अनुभव
अगस्त 2018 में मोहित अग्रवाल को IG रेंज प्रयागराज नियुक्त किया गया था। इसी कार्यकाल में जनवरी से मार्च 2019 के बीच ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन हुआ। करोड़ों श्रद्धालुओं, संतों, विदेशी अतिथियों और वीवीआईपी के आगमन के बीच सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की बड़ी जिम्मेदारी प्रयागराज पुलिस ने निभाई थी, जिसकी बहुत सराहना हुई। सालों बाद अब वे एक बार फिर पुलिस कमिश्नर के रूप में प्रयागराज लौट रहे हैं।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से IPS तक का सफर
उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी मोहित अग्रवाल मूल रूप से बरेली के निवासी हैं और उनकी पढ़ाई-लिखाई काफी मजबूत रही है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन (B.E.) की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (NITIE) से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पीजी डिप्लोमा कोर्स किया।
करीब तीन दशक का प्रशासनिक और पुलिसिंग अनुभव
लगभग तीन दशक के सेवाकाल में मोहित अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के कई अहम जिलों और इकाइयों में SP, SSP, DIG, IG और ADG स्तर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। शहर की भौगोलिक स्थिति, स्थानीय चुनौतियों और बड़े आयोजनों की जिम्मेदारी से पहले से परिचित होने के कारण उनके अनुभव का लाभ प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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