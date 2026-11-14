IPS Kashish Kalra: डीयू से ग्रेजुएशन, लगातार 2 बार यूपीएससी क्रैक कर बनीं IPS, अब कानपुर देहात में हुई तैनाती

यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को इन्होंने एक बार नहीं बल्कि लगातर दो बार क्रैक किया है और आईपीएस बनीं हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कशिश कालरा कौन हैं और यूपीएससी में उनकी कितनी रैंक आई थी।

यूपी सरकार ने राज्य में तैनात 12 प्रशिक्षु (ट्रेनी) आईपीएस अधिकारियों की अलग-अलग जिलों और पुलिस कमिश्नरेट में फील्ड पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें 2024 और 2025 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इस लिस्ट में एक नाम युवा आईपीएस अफसर कशिश कालरा का नाम भी शामिल है। 2025 बैच की आईपीएस अधिकारी कशिश कालरा की तैनाती कानपुर देहात में हुई है। इनकी सक्सेस स्टोरी काफी प्रेरणादायी है। यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को इन्होंने एक बार नहीं बल्कि लगातर दो बार क्रैक किया है और आईपीएस बनीं हैं। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कशिश कालरा कौन हैं और यूपीएससी में उनकी कितनी रैंक आई थी।

कौन हैं कशिश कालरा कशिश कालरा हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली हैं। कशिश कालरा के पिता गुलशन कालरा फायर डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं। वो बेहद साधारण परिवार से आने वाली गुलशन कालरा पढ़ाई में शुरू से ही काफी अच्छी रही हैं। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई यमुनानगर के एक प्राइवेट स्कूल से की। इसके बाद बेहतर पढ़ाई के लिए वह दिल्ली चली गईं, जहां से उन्होंने 12वीं की पढ़ाई की।

डीयू से पढ़ाई 12वीं की पढ़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनके माता-पिता कविता और गुलशन कालरा के मुताबिक कशिश ने 10वीं कक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया था। बचपन से ही वह पढ़ाई के प्रति गंभीर और अनुशासित रही हैं। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सेवा में जाना है और उसी दिशा में अपनी तैयारी शुरू कर दी।

2 बार यूपीएससी किया क्रैक कशिश ने जमकर तैयारी की।कशिश का मानना है कि UPSC जैसी परीक्षा में सफलता के लिए कोई जादुई तरीका नहीं होता। एक कोचिंग सेंटर में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई अलग या खास रणनीति नहीं अपनाई। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, कशिश पहली बार में सफल नहीं हो पाई थीं। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। उन्हें यूपीएससी में पहली बार सफलता दूसरे प्रयास में मिली। बता दें कि इस प्रयास में उन्हें 111वीं रैंक हासिल की।