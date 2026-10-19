हरियाणा पुलिस में DSP से लेकर आंध्र प्रदेश में ASP अफसर तक, Gen Z आईपीएस जया शर्मा की सफलता की कहानी
हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत रहीं जया शर्मा ने कड़ी मेहनत से यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बनने का सपना पूरा किया। वे वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कर्नूल में आडोनी की एएसपी हैं।
जब दिल में बड़ा लक्ष्य हासिल करने का जुनून हो, तो पहले से मिली सफलता भी आपको रुकने नहीं देती। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हैं आंध्र प्रदेश कैडर की तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी जया शर्मा। जया शर्मा वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के आडोनी में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (ASP) के पद पर तैनात हैं। लेकिन आईपीएस की वर्दी पहनने से पहले वे हरियाणा पुलिस में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की फुल-टाइम ड्यूटी निभाते हुए देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूपीएससी परीक्षा (UPSC ) क्रैक करना और आईपीएस बनना उनकी कड़ी मेहनत को दिखाता है।
DU से की ग्रेजुएशन, IIT से की मास्टर्स
हरियाणा के बड़वा गांव में 3 अप्रैल 1997 को जन्मीं जया शर्मा बचपन से ही होनहार छात्र रही हैं। उनके पिता प्रमोद शर्मा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में DFSC रहे हैं और मां नीतू शर्मा गृहणी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय DU) से गणित में बीएससी और आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) से एमएससी करने के बाद जया ने इसरो (ISRO) के एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ-साथ एक निजी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी भी की, लेकिन देश सेवा के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जल्द ही जॉब छोड़कर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुटने का बड़ा फैसला लिया।
डीएसपी पद पर रहते हुए जारी रखी तैयारी
जया शर्मा ने जब हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की परीक्षा पास कर हरियाणा पुलिस में डीएसपी का पद हासिल किया, तो कई लोगों के लिए यह एक बड़ी मंजिल थी। लेकिन जया का अंतिम लक्ष्य भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में शामिल होकर राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा करना था।
डीएसपी जैसे जिम्मेदारी से भरे प्रशासनिक पद पर रहते हुए हर दिन फील्ड वर्क और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना आसान नहीं होता। इसके बावजूद उन्होंने अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखा। ड्यूटी के दौरान मिलने वाले खाली समय और देर रात तक पढ़ाई करके उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। उन्होंने हार न मानते हुए लगातार प्रयास किए और आखिरकार अपनी मेहनत के दम पर यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर ली।
कर्नूल के आडोनी में एएसपी के रूप में जिम्मेदारी
यूपीएससी में चयन के बाद जया शर्मा को आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित हुआ। अपनी आईपीएस ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें कर्नूल जिले के आदोनी में एएसपी (ASP) के पद पर पहली महत्वपूर्ण फील्ड पोस्टिंग मिली। आडोनी में पदभार ग्रहण करने के बाद से ही वे अपराध नियंत्रण, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। आम जनता के बीच उनके काम की काफी तारीफ हो रही है।
छात्रों और सिविल सेवा एस्पिरेंट्स के लिए बड़ा संदेश
जया शर्मा की यह कहानी देश के उन लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो अक्सर समय की कमी या काम के दबाव का बहाना बनाते हैं। जया शर्मा का सफर यह साबित करता है कि अगर आपके पास अपनी मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता, मेहनत करने का इरादा और सही रणनीति है, तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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