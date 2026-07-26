Success Story: 9 से 5 की नौकरी और रात को पढ़ाई; इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से IPS बनीं जनदीप कौर
IPS Success Story: दिन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 9 से 5 की नौकरी और रात में ऑनलाइन सेल्फ-स्टडी! पंजाब की जनदीप कौर ने अपने 5वें प्रयास में ऑल इंडिया 147वीं रैंक लाकर IPS बनने का सपना पूरा किया।
IPS Jandeep Kaur UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए अक्सर अभ्यर्थी सब कुछ छोड़कर दिन-रात पढ़ाई में लग जाते हैं। लेकिन पंजाब की जनदीप कौर ने यह साबित कर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों और समय का टाइम मैनेजमेंट आता हो, तो फुल-टाइम नौकरी के साथ भी यूपीएससी जैसी परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की जा सकती है। उन्होंने फुल-टाइम जॉब करते हुए अपने 5वें प्रयास में यूपीएससी सीएसई परीक्षा में 147वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर आईपीएस बनने का सपना सच कर दिखाया।
इंजीनियरिंग के बाद SSC CGL में मिली पहली सफलता
जनदीप कौर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के एक छोटे से गांव चनार्थल खुर्द की रहने वाली हैं। उन्होंने पटियाला की प्रसिद्ध थापर यूनिवर्सिटी से 'इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल' में बी.टेक की पढ़ाई पूरी की। बी.टेक के बाद उन्होंने साल 2018 में एसएससी सीजीएल (SSC CGL) की परीक्षा दी, जिसमें उन्होंने पूरे देश में 68वीं रैंक हासिल की। इस शानदार प्रदर्शन के दम पर उनका चयन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर हुआ।
आईआरएस अधिकारियों से मिली यूपीएससी की प्रेरणा
आयकर विभाग में पटियाला में ड्यूटी के दौरान जनदीप का सामना रोजाना वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारियों से होता था। उनके काम करने के अंदाज, निर्णय लेने की क्षमता और समाज पर उनके प्रभाव को देखकर जनदीप के मन में सिविल सर्वेंट बनने की इच्छा जागी। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें भी यूपीएससी की परीक्षा पास कर देश सेवा में जाना है।
वर्किंग प्रोफेशनल के रूप में सेल्फ-स्टडी और टाइम मैनेजमेंट
एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में 9 से 5 की नियमित नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। किसी ऑफलाइन कोचिंग क्लास में जाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से सेल्फ-स्टडी पर भरोसा जताया।
उन्होंने पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा और ऑनलाइन वीडियो, यूट्यूब तथा इंटरनेट के विभिन्न स्टडी मटेरियल्स का उपयोग किया। दिनभर ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वे रात के घंटों और वीकैंड की छुट्टियों का पूरा उपयोग पढ़ाई के लिए करती थीं।
चार असफलताओं के बाद 5वें प्रयास में मिली ऐतिहासिक सफलता
यूपीएससी का सफर जनदीप के लिए आसान नहीं रहा। लगातार चार प्रयासों में मन मुताबिक सफलता न मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और सुधार किया। आखिरकार, अपने 5वें प्रयास (UPSC CSE 2023/24) में उन्होंने 147वीं रैंक के साथ सफलता का परचम लहराया और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के लिए चुनी गईं।
फिलहाल, जनदीप कौर हैदराबाद स्थित 'सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी' (SVPNPA) में आईपीएस अधिकारी के रूप में अपना कड़ा प्रशिक्षण ले रही हैं। उनकी यह कहानी उन सभी अभ्यर्थियों और कामकाजी युवाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत है जो नौकरी के साथ यूपीएससी पास करने का सपना देखते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स