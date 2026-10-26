एमबीबीएस की पढ़ाई, फिर IPS बनने के लिए लगातार 4 बार यूपीएससी किया क्रैक, कौन हैं गुरसिमरत सिंह

पंजाब के गुरसिमरत सिंह ढिल्लों की कहानी अलग है। उन्होंने पहली बार में यूपीएससी क्रैक कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी वो लगातार 3 बार यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बने। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इनकी शुरूआत डॉक्टर बनने से हुई।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है। इसे पास करने का सपना लाखों युवा देखते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी मेहनत, लगन और मजबूत तैयारी से पहले ही प्रयास में क्रैक कर लेते हैं। लेकिन पंजाब के गुरसिमरत सिंह ढिल्लों की कहानी अलग है। उन्होंने पहली बार में यूपीएससी क्रैक कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी वो लगातार 3 बार यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बने। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इनकी शुरूआत डॉक्टर बनने से हुई। जी हां, इन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी में जुटे। साथ ही वे राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। इनके आईपीएस बनने की कहानी काफी रोचक है। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

कौन हैं IPS गुरसिमरत सिंह ढिल्लों? गुरसिमरत सिंह ढिल्लों भारतीय पुलिस सेवा के 2025 बैच के अधिकारी हैं और वे पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं। उनका जन्म और पालन-पोषण पटियाला में ही हुआ। उन्होंने आवर लेडी ऑफ फातिमा कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला से MBBS की डिग्री हासिल कर डॉक्टर बने। परिवार का माहौल पढ़ाई और डॉक्टरी वाला था। क्योंकि उनके माता-पिता भी डॉक्टर हैं। लेकिन उनके मामा गुरिंदर सिंह ढिल्लों पूर्व IPS अधिकारी हैं, जो पंजाब पुलिस में ADGP पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। गुरसिमरत को सिविल सेवा में आने की प्रेरणा भी अपने मामा से ही मिली। इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद सिविल सेवा का रास्ता चुना।

पहले ही प्रयास में पास की UPSC परीक्षा एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद गुरसिमरत सिंह ढिल्लों ने साल 2021 में पहली बार UPSC सिविल सेवा परीक्षा दी थी। उन्हें अपने पहले ही प्रयास में सफलता मिली और उन्हें DANIPS कैडर आवंटित हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) के रूप में काम किया। हालांकि, उनका अंतिम लक्ष्य भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में जाना था। इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और आगे भी UPSC परीक्षा में शामिल होते रहे।

चार बार UPSC में मिली सफलता गुरसिमरत सिंह ढिल्लों की UPSC जर्नी की खास बात यह है कि वह लगातार चार बार इस परीक्षा में सफल हुए। पहले प्रयास में DANIPS मिलने के बाद उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और उनका चयन IDES और IRS जैसी सेवाओं में भी हुआ। आखिरकार, लगातार प्रयासों के बाद उन्हें IPS सेवा में जगह मिली। उनकी यात्रा बताती है कि UPSC में एक बार सफलता मिलने के बाद भी अभ्यर्थी अपने बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे प्रयास कर सकते हैं।

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आईपीएस बनने के पीछे की प्ररणा गुरसिमरत सिंह ढिल्लों का कहना है कि उन्हें हमेशा लगता था कि देश और खासकर पंजाब को अच्छे IPS अधिकारियों की जरूरत है। यही सोच उन्हें भारतीय पुलिस सेवा में जाने के लिए लगातार प्रेरित करती रही। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और अलग-अलग सेवाओं में चयन होने के बाद भी अपने अंतिम लक्ष्य की ओर प्रयास किया।