तीसरी क्लास में पिता ने दिखाया IPS बनने का सपना, 43वीं रैंक लाकर डी रूपा ने चुनी खाकी; 40 से ज्यादा बार हुआ तबादला
आईपीएस डी रूपा मौद्गिल ने जोश टॉक्स में बताया कि तीसरी कक्षा के एक सवाल से वर्दी का सपना कैसे जन्मा और यादगीर जैसे नए जिले में उन्होंने चुनौतियां झेलीं।
कक्षा तीन की एक बच्ची ने घर आकर मां से पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहिए। मां ने डॉक्टर कहा। पिता ने कुछ और ही सपना दिया। वह बच्ची आज कर्नाटक की चर्चित आईपीएस अफसर डी रूपा मौद्गिल हैं। उन्होंने जोश टॉक्स के मंच पर अपने बचपन से लेकर पहली पोस्टिंग तक की कहानी खुलकर सुनाई। रूपा साल 2000 बैच की आईपीएस अफसर हैं। यूपीएससी में उनकी रैंक 43वीं रही। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। फिलहाल वे बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन टास्क फोर्स में एडीजीपी हैं। करियर में चालीस से ज्यादा बार उनका तबादला हुआ। वे कर्नाटक की गृह सचिव रह चुकी हैं। जेल विभाग में डीआईजी रहीं। हस्तशिल्प विकास निगम की एमडी भी रहीं। उनके पति मुनीश मौद्गिल आईएएस अफसर हैं।
एक सवाल और पिता का सपना
रूपा बताती हैं कि बात तीसरी कक्षा की है। टीचर ने बच्चों से पूछा था कि बड़े होकर क्या बनोगे। जवाब अगले दिन देना था और उससे पहले घर में चर्चा करनी थी। मां ने डॉक्टर बनने की सलाह दी। रूपा को दवाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिता ने कहा कि आईएएस या आईपीएस बनो। आईएएस बनकर डीएम या डीसी बन सकती हो। आईपीएस बनी तो एसपी बनोगी। रूपा को यह नेतृत्व वाली बात भा गई। अगले दिन क्लास में उन्होंने यही जवाब दिया। पूरी कक्षा में ऐसा जवाब देने वाली वे अकेली थीं। टीचर खुश हुईं और सबसे तालियां बजवाईं। रूपा ने उसी दिन मान लिया कि आईपीएस कुछ खास ही होगा।
दावणगेरे से निकला अलग रास्ता
रूपा दावणगेरे की रहने वाली हैं। वहां ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ जाते थे। परिवार रूढ़िवादी ब्राह्मण था और सिविल सेवा की जानकारी किसी को नहीं थी। कुछ रिश्तेदारों ने पिता के फैसले पर सवाल भी उठाए। मगर माता-पिता दोनों केंद्र सरकार की नौकरी में थे और सोच खुली थी। रूपा के शब्दों में पिता ने उन्हें सपना दे दिया था। उसे पूरा कैसे करना है यह उन्हें भी नहीं पता था।
एनसीसी और किरण बेदी की सीख
स्कूल के दिनों में रूपा एनसीसी से जुड़ गईं। उन्होंने ए, बी और सी तीनों प्रमाणपत्र हासिल किए। कक्षा नौ में दिल्ली के एक बड़े एनसीसी कैंप में स्कूल की तरफ से गईं। वहां पूर्व आईपीएस किरण बेदी का भाषण सुना। रूपा कहती हैं कि खाकी का असर इतना गहरा था कि यूपीएससी में 43वीं रैंक आने के बाद भी उन्होंने आईपीएस ही चुना। कैंप की तैयारी के दौरान उन्हें कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू नाम की पत्रिका मिली। उसमें आईएएस और आईपीएस अफसरों के इंटरव्यू छपते थे। उन्हें पढ़कर रूपा ने परीक्षा का स्तर और विषय समझे। कक्षा नौ में ही उन्होंने तय कर लिया था कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र लेंगी।
टॉपर होकर भी चुना आर्ट्स
दसवीं में रूपा राज्य में 23वें स्थान पर रहीं। एनसीसी के अतिरिक्त अंक भी मिले। फिर भी ग्यारहवीं में उन्होंने मानविकी चुनी। कई लोग हैरान हुए। उनका मानना था कि इतने अच्छे नंबर लाकर इंजीनियरिंग या मेडिकल छोड़ना समझदारी नहीं है। रूपा का तर्क साफ था। पढ़ाई वही हो जिसमें मन लगे। नंबर अच्छे हैं सिर्फ इसलिए कोई रास्ता क्यों चुना जाए। निबंध लेखन, भाषण, वाद-विवाद और क्विज में वे आगे रहती थीं। गाना गाती थीं और भरतनाट्यम भी सीखा। इन सबसे उनका सामान्य ज्ञान मजबूत हुआ। पढ़ाई के लिए उन्हें कभी किसी के टोकने की जरूरत नहीं पड़ी।
पहली पोस्टिंग में ही बड़ी परीक्षा
रूपा 24 साल की उम्र में आईपीएस बनीं। पहली पोस्टिंग धारवाड़ में मिली। अभी प्रशासन की बारीकियां सीख ही रही थीं कि हुबली की अदालत ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। रूपा इसे अपने करियर की शुरुआती कड़ी परीक्षा मानती हैं। गुलबर्गा से अलग होकर बने यादगीर जिले की वे पहली एसपी बनीं। उनके मुताबिक नया जिला संभालना नवजात बच्चे को संभालने जैसा है। व्यवस्था खड़ी करनी थी और कानून-व्यवस्था भी देखनी थी। शुरुआत में ही एहतियाती कदम उठाए गए और तीन साल तक जिले में शांति रही। मगर घर की मुश्किलें अलग थीं।
एसपी के लिए सरकारी आवास नहीं था और किराए का मकान भी नहीं मिला। पति मुनीश के पास जिले का अतिरिक्त प्रभार था। उन्हें एक गांव में सरकारी आवास मिला और पूरा परिवार वहीं रहने लगा। बेटी की पढ़ाई पास के गांव के स्कूल में शुरू हुई। पहले दो साल उसे जमीन पर बैठना पड़ा क्योंकि बेंच-डेस्क नहीं थे। रूपा कहती हैं कि लोग सोचते हैं आईएएस और आईपीएस की जिंदगी एसी दफ्तर, गाड़ी और नौकरों वाली होती है। हकीकत में चुनौतियां अलग होती हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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