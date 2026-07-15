PCS अफसर से IPS बनने वाली भावना पांडे कौन हैं? बनीं धमतरी जिले की नई SP

भावना पांडे 2000 बैच की राज्य पुलिस सेवा (PCS) अधिकारी हैं। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे। राज्य विभाजन के बाद उनकी पहली नियुक्ति रायपुर में सिटी एसपी (CSP) के रूप में हुई।

आमतौर पर आईपीएस अधिकारी बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है। हालांकि, धमतरी की नई पुलिस अधीक्षक (SP) भावना पांडे का सफर इससे थोड़ा अलग रहा। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राज्य पुलिस सेवा (PCS) अधिकारी के रूप में की थी और उत्कृष्ट सेवा के आधार पर बाद में प्रमोशन के जरिए IPS कैडर में शामिल हुईं। इन दिनों वे चर्चा में हैं क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए उन्हें धमतरी जिले का नया एसपी नियुक्त किया है। सख्त कार्यशैली, मजबूत कानून-व्यवस्था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी पुलिसिंग के लिए पहचान रखने वाली भावना पांडे के बारे में आइए जानते हैं।

2000 बैच की PCS अधिकारी भावना पांडे 2000 बैच की राज्य पुलिस सेवा (PCS) अधिकारी हैं। उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे। राज्य विभाजन के बाद उनकी पहली नियुक्ति रायपुर में सिटी एसपी (CSP) के रूप में हुई। इसके बाद उनका तबादला दंतेवाड़ा किया गया, जहां उन्होंने करीब तीन वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं।

सुरक्षा व्यवस्था मेंअहम भूमिका दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित जिले में उन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने राजनांदगांव और रायपुर जैसे जिलों में भी विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। अपने प्रभावी नेतृत्व, अनुशासित कार्यशैली और बेहतर पुलिसिंग के कारण उन्होंने पुलिस विभाग में अलग पहचान बनाई। उनकी कार्यशैली की प्रदेश स्तर पर भी लगातार सराहना होती रही है।

2025 में मिला IPS कैडर में प्रमोशन बेहतरीन सेवा रिकॉर्ड और कार्यों के आधार पर UPSC की 2024 की प्रमोशन सूची के तहत 27 अगस्त 2025 को भावना पांडे को PCS से IPS कैडर में पदोन्नत किया गया। आईपीएस बनने से पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस में कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं। वे पुलिस मुख्यालय में AIG (स्पेशल ब्रांच) के पद पर भी कार्यरत रहीं, जहां उन्होंने खुफिया तंत्र को मजबूत करने और सुरक्षा संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा अभियानों के संचालन और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा।

पुलिस सेवा पदक से सम्मानित उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को देखते हुए साल 2023 में उन्हें आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'पुलिस सेवा पदक' से भी सम्मानित किया गया। अब धमतरी जिले की नई एसपी के रूप में उनकी नियुक्ति को पुलिस प्रशासन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है।