पहले IPS और फिर IAS बने अवि प्रसाद, पूर्व मंत्री के पोते ने की 3 शादियां, तीनों पत्नियां भी आईएएस
यूपीएससी में ऑल इंडिया 13वीं रैंक लाकर IAS अफसर बनने वाले अवि प्रसाद उपलब्धि से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां में रहे हैं। उन्होंने 11 साल में तीन शादियां कीं। तीनों पत्नियां आईएएस रहीं।
कुछ लोग करियर की ऊंचाइयों को छूते हैं, अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर दुनिया में अलग पहचान बनाते हैं। लेकिन जब बात रिश्तों की आती है तो किस्मत हमेशा उनका साथ नहीं देती। सफलता की हर सीढ़ी चढ़ने वाले ये लोग रिश्तों में अनलकी साबित होते हैं। ऐसा ही एक नाम है अवि प्रसाद जो एमपी कैडर के 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं। मूल रूप से यूपी के सीतापुर जिले से ताल्लुक रखने अवि ने दो बार यूपीएससी क्रैक की। 2012 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक कर वो पहले आईपीएस बने। इसके बाद यूपीएससी 2013 में 13वीं रैंक लाकर आईएएस बने। पर अपनी इस जिंदगी में वो उपलब्धियों से ज्यादा बार-बार बदलते वैवाहिक रिश्तों और निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनकी तीन शादियां यूपी से एमपी तक के प्रशासनिक गलियारों में सुर्खियों में रहीं।
सियासी पृष्ठभूमि से आते हैं अवि प्रसाद, कितने पढ़े लिखे
अवि प्रसाद राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा तम्बेश्वर प्रसाद उर्फ बच्चा बाबू पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके थे। लिहाजा शासन-प्रशासन की सूजबूझ उन्हें विरासत में मिली है। अवि ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन की है। इसके बाद उन्होंने एमबीए और एलएलबी भी किया।
रिजु बाफना से की थी पहली शादी
अवि की पहली शादी आईएएस अफसर रिजु बाफना से हुई थी। यूपीएससी 2013 में रिजु बाफना की 77वीं रैंक आई थी। बताया जाता है कि यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए अवि दिल्ली पहुंचे थे। तैयारी के दौरान अवि और रिजु में नजदीकियां बढ़ीं। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। अवि और रिजु की शादी टिक नहीं सकी और दोनों ने सहमति से कुछेक साल में ही तलाक ले लिया। रिजु को राज्य में सख्त और प्रभावी प्रशासक के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में रितु बाफना मध्य प्रदेश के इंदौर की एडिश्नल कमिश्नर (रिवेन्यू) हैं।
आईएएस मिशा सिंह के साथ हुई दूसरी शादी
इसके बाद अवि प्रसाद ने दूसरी शादी आंध्र प्रदेश की 2016 बैच की आईएएस अधिकारी मिशा सिंह से की। मूल रूप से यूपी की रहने वाली मिशा ने यूपीएससी सीएसई 2015 में 64वीं रैंक हासिल की थी। शादी के बाद मिशा सिंह ने मध्य प्रदेश कैडर ले लिया था। हालांकि अवि प्रसाद और मिशा सिंह के बीच शादी के रिश्ते में दरार आ गई। विवाद के लगभग 4 साल बाद दोनों ने एक दूसरे से अलग हो गए। कुछेक माह पहले मिशा सिंह इसलिए चर्चा में आई थी क्योंकि उन्होंने शहडोल जिले का कलेक्टर बनने से इनकार कर दिया था। तब वह रतलाम की जिला कलेक्टर थीं।
फरवरी 2026 में IAS अधिकारी अंकिता धाकरे से रचाई तीसरी शादी
अवि प्रसाद ने फरवरी 2026 में एमपी कैडर की 2017 बैच की आईएएस अधिकारी अंकिता धाकरे से तीसरी शादी की। दोन ने कुनो नेशनल पार्क में शादी की थी। मूल रूप से एमपी की ही रहने वाली अंकिता धाकरे ने यूपीएससी सीएसई 2016 परीक्षा में 211वीं रैंक हासिल की थी। वर्तमान में अंकिता मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी हैं।
वर्तमान में कहां पदस्थ हैं अवि
वर्तमान में अवि मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध निदेशक (MD) एवं मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में उप सचिव हैं। इससे पहले वह भोपाल रोजगार गारंटी काउंसिल के सीईओ और कटनी के कलेक्टर रहे। उज्जैन के एडिश्नल कलेक्टर भी रहे थे।
तेजतर्रार अफसर और सख्त कार्यशैली की पहचान
निजी जिंदगी के अलावा अवि प्रसाद अपनी सख्त और सक्रिय कार्यशैली के लिए भी जाने जाते हैं। कटनी में कलेक्टर रहते हुए उन्होंने कुपोषण के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसकी पूरे राज्य में तारीफ हुई थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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