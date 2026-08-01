IPS से बनीं IAS बनीं बिहार की बेटी, UPSC के लास्ट चांस में आई 42वीं रैंक, पति भी कर चुके हैं UPSC क्रैक
IAS Apurva Verma UPSC Success Story : बिहार की बेटी अपूर्वा वर्मा की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो नौकरी के कारण सिविल सेवा का सपना अधूरा छोड़ देते हैं। या फिर कोई सरकारी नौकरी पाने के बाद कंफर्ट जोन में आकर मेहनत करना छोड़ देते हैं।
IAS Apurva Verma UPSC Success Story : एक आईपीएस अफसर की नौकरी 24 घंटे की होती है। उसे जनता की सेवा के लिए हर वक्त हाजिर रहना पड़ता है। कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जब लगातार 24 घंटे तक घर जाने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन बिहार की बेटी अपूर्वा वर्मा की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो नौकरी के कारण सिविल सेवा का सपना अधूरा छोड़ देते हैं। या फिर कोई सरकारी नौकरी पाने के बाद कंफर्ट जोन में आकर तरक्की के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं। अपूर्वा वर्मा ने दिल्ली पुलिस में एसीपी जैसी चुनौतिपूर्ण नौकरी के साथ साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और अपने छठे व अंतिम प्रयास (2025) में 42वीं रैंक लाकर आईएएस अफसर बनीं। उनकी सफलता से साबित किया है कि कामयाबी केवल लंबे समय तक पढ़ाई करने से नहीं, बल्कि अनुशासन, सही रणनीति, समय प्रबंधन और निरंतर मेहनत से मिलती है।
मूल रूप से बिहार की रहने वाली, झारखंड के बोकारो में हुई पढ़ाई
अपूर्वा मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में स्थित नरकटियागंज के सुगौली गांव की रहने वाली हैं। अपूर्वा के पिता ई अजीत कुमार वर्मा बोकारो सेल के सेवानिवृत अधिकारी हैं।
NIT से की है इंजीनियरिंग
अपूर्वा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो से हासिल की थी। बोकारो डीपीएस से अपूर्वा ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद उनका चयन एनआईटी में हुआ । एनआईटी मणिपुर से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वहां से इंजीनियरिंग करने के बाद वह सिविल सेवा की तैयारी में जुट गईं।
करोल बाग में किराए का कमरा लेकर रहीं
इंजीनियरिंग के बाद उनकी नौकरी एल एंड टी कंपनी में लग गई, लेकिन बचपन से ही सिविल सेवा में जाने का सपना होने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। 2018 में सिविल सेवा की तैयारी के लिए वह पहली बार दिल्ली आईं और करोल बाग में किराए का कमरा लेकर रहीं, जहां उन्हें महंगे किराए और बिजली के बिल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
2021 में दूसरे प्रयास में आईपीएस बनीं
2018 में कॉलेज पास करने के बाद उन्होंने 2019 में अपना पहला प्रयास दिया था, जिसमें उनका चयन नहीं हो पाया। वर्ष 2020 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में उनका नाम रिजर्व लिस्ट में आ गया। यह उनका दूसरा प्रयास था। वह आईपीएस बनीं। उन्हें दानिप्स (DANIPS) कैडर अलॉट हुआ और दिल्ली में एसीपी के रूप में नियुक्त हुईं। लेकिन उनका सपना IAS बनना था।
डर था कि यूपीएससी इंटरव्यू शादी की डेट से क्लैश न हो जाए
अपूर्वा की शादी दिसंबर 2025 में हुई थी। शादी और पुलिस की व्यस्त नौकरी के कारण वे साक्षात्कार से 15 दिन पहले तक अपने DAF (Detailed Application Form) को ठीक से देख भी नहीं पाई थीं। वे इस बात को लेकर काफी चिंतित थीं कि अगर उनका इंटरव्यू पहले चरण में ही पड़ जाता, तो वे शादी और परीक्षा की तैयारी को एक साथ कैसे संभालतीं। पर किस्मत से उनका इंटरव्यू शेड्यूल बिल्कुल अंत में पड़ा। इससे उन्हें शादी के बाद इंटरव्यू तथा DAF की तैयारी के लिए थोड़ा समय मिल गया।
पति भी हैं सिविल सर्वेंट
अपूर्वा ने दिसंबर 2025 में IRTS अफसर कौशिक मंगेरा से शादी की। एक इंटरव्यू में अपूर्वा ने बताया कि परीक्षा का फॉर्म आया था, उस समय उन पर पुलिस काम का बहुत दबाव था (26 जनवरी की ड्यूटी चल रही थी) और उनके पास समय नहीं था, इसलिए वह फॉर्म नहीं भरना चाहती थीं। लेकिन उनके मंगेतर (जो अब उनके पति हैं) ने उनसे जिद और लड़-झगड़कर आखिरी समय में फॉर्म भरवाया था। अपूर्वा ने बताया कि उनके पति को उनकी क्षमताओं पर बहुत भरोसा था और उनका मानना था कि अपूर्वा एडमिनिस्ट्रेशन (आईएएस) में जाकर और भी बेहतर काम कर सकती हैं। इसी विश्वास के कारण उन्होंने अपूर्वा को परीक्षा का यह अंतिम प्रयास देने के लिए लगातार प्रेरित किया।
एसीपी रहते कैसे की तैयारी
पुलिस की नौकरी के काम के दबाव के कारण खुद से नए नोट्स बनाने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन रिसोर्सेस और रेडीमेड स्टडी मटेरियल का सहारा लिया। उन्होंने इसे अपनी पिछली तैयारी के स्टैटिक ज्ञान के साथ मिलाकर रिवीजन किया। उन्होंने ज्यादा घंटे पढ़ने के बजाय स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दिया जैसे गाड़ी में ट्रैवल के दौरान टैब से समरी पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस (PYQs) सॉल्व करना और यूट्यूब के ऑनलाइन वीडियो मॉड्यूल्स देखना।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी