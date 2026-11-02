23 की उम्र में आशीष रघुवंशी ने क्रैक किया UPSC, पहले ही प्रयास में बने IPS, हासिल की 202वीं रैंक
मध्य प्रदेश के 23 साल के आशीष रघुवंशी ने पहले ही प्रयास में UPSC 2024 में 202वीं रैंक हासिल कर IPS अधिकारी बनने का सपना पूरा किया है। जानिए उनकी सफलता का पूरा सीक्रेट मंत्र।
संघ लोक सेवा आयोग (UPS) की सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है। लाखों परीक्षार्थियों का सपना होता है कि वे अपने पहले ही प्रयास में इस परीक्षा को पास कर देश की प्रशासनिक सेवाओं का हिस्सा बनें। इस सपने को महज 23 साल की उम्र में सच साबित कर दिखाया है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के छोटे से गांव डंगौरा के रहने वाले आशीष रघुवंशी ने।
आशीष ने अपने पहले ही प्रयास में UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया 202वीं रैंक (AIR 202) हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी चुने गए। आशीष के पिता नरेश रघुवंशी मध्य प्रदेश पुलिस में सहायक उप निरीक्षक (ASI) हैं और मां शोभा रघुवंशी गृहिणी हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा तारा सदन और वंदना कॉन्वेंट से करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म (ARSD) कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और तुरंत यूपीएससी की तैयारी में जुट गए।
पहली कोशिश में सफलता की क्या थी स्ट्रेटेजी?
आशीष बताते हैं कि पहले ही प्रयास में मिली इस कामयाबी के पीछे सालों की अनुशासित मेहनत थी। 2019 में कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने फाउंडेशन कोर्स किया, जिससे प्रीलिम्स और मेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत हो गए। अपनी तैयारी में उन्होंने 2022 से लगातार रोज न्यूज पेपर पढ़ा और नोट्स बनाएं। लगातार दो सालों तक रोजाना मेंस के उत्तर लिखने का अभ्यास किया, जिससे परीक्षा हॉल में समय और विचारों का सही संतुलन बना रहा। उन्होंने हर विषय के लिए एक ही स्टैंडर्ड बुक फॉलो की। अलग-अलग जगहों से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने के बजाय रिवीजन पर ज्यादा जोर दिया।
तैयारी में क्या करें और क्या न करें?
आशीष ने यूपीएससी के नए अभ्यर्थियों के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें शेयर की हैं।
क्या करें- रोजाना अखबार पढ़ें, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र (PYQs) हल करें, सिलेबस के हर हिस्से को समझें और प्रीलिम्स से पहले ही मेंस का सिलेबस (एथिक्स, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी) पूरा कर लें।
क्या न करें- एक विषय के लिए कई किताबों से पढ़ाई करना, लंबे समय तक पढ़ाई से ब्रेक लेना, किसी विषय को बीच में अधूरा छोड़ना और सबसे महत्वपूर्ण—CSAT पेपर को नजरअंदाज करना।
रूटीन और किताबों का सोर्स
आशीष का कोई कठोर टाइम-टेबल नहीं था, बल्कि वे डेली और वीकली टारगेट तय करके पढ़ाई करते थे। वे रोजाना 7 से 8 घंटे पढ़ते थे, जिसे परीक्षा के दिनों में बढ़ाकर 10 से 12 घंटे कर दिया था। लाइब्रेरी जाने के बजाय उन्होंने अपने कमरे में ही पढ़ाई की।
किताबों के लिए उन्होंने NCERTs (पॉलिटिकल थ्योरी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स), एम. लक्ष्मीकांत (पॉलिटी), शंकर गणेश और ओरिएंट एटलस का सहारा लिया। आशीष की यह सफलता साबित करती है कि अगर सही दिशा, सीमित स्रोत और नियमितता हो तो पहले ही प्रयास में यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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