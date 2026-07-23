‘चाचा राष्ट्रपति हों तब भी कटेगा चालान’, कौन हैं IPS अनु बेनीवाल, जिनसे कांपते हैं रेत माफिया
2022 बैच की IPS अनु बेनीवाल की संघर्ष से सफलता और बेबाक पुलिसिंग की पूरी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने चौथे प्रयास में आईपीएस का पद हासिल किया।
"चाचा भले ही राष्ट्रपति हों, चालान तो कट के रहेगा!" ग्वालियर की सड़क पर जब एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के चालक ने अपनी पहुंच का धौंस दिखाना चाहा, तो ऑन-ड्यूटी महिला अफसर का यह टका सा जवाब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। यह कड़क आवाज थी मध्य प्रदेश कैडर की 2022 बैच की IPS अफसर अनु बेनीवाल की। मगर क्या यह सिर्फ एक वायरल वीडियो तक सीमित कहानी है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैमरों की चकाचौंध और अखबारों की सुर्खियों में आने से बहुत पहले, अनु बेनीवाल अपनी निडर कार्यशैली से अवैध रेत माफिया की कमर तोड़ चुकी थीं। आज भी जब वे अपनी गर्भावस्था के आठवें महीने में हैं, तब भी बिना किसी शिकन के मैदान-ए-जंग यानी अपनी फील्ड ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से डटी हुई हैं।
वायरल वीडियो के पीछे की असली पुलिसिंग
ग्वालियर में एक रूटीन ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जब पुलिस टीम ने बिना नंबर प्लेट और गहरे काले शीशों वाली गाड़ी को रोका, तो चालक ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए अपनी राजनीतिक पहुंच का हवाला दिया। लेकिन IPS अनु बेनीवाल का रुख बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम साफ और सख्त था। उनके इस वीडियो ने देश को यह सीधा संदेश दिया कि कानून की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हालांकि, अनु खुद इस घटना को बहुत साधारण मानती हैं। उनका कहना है कि पुलिस रोजाना ऐसे अनगिनत काम करती है जो कभी किसी वीडियो में नहीं आते, लेकिन कानून लागू कराना उनकी सबसे पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है।
जब प्रोबेशन में ही उड़ा दी रेत माफिया की नींद
IPS अनु बेनीवाल की असली पहचान उनकी पहली पोस्टिंग से ही बनने लगी थी। ग्वालियर के बिजौली थाने में बतौर SHO अपनी पहली जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने साफ कर दिया था कि वे सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए नहीं आई हैं। बिजौली का इलाका अवैध रेत खनन के लिए कुख्यात माना जाता था। अनु ने पद संभालते ही 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे उनका कितनी भी बार तबादला क्यों न कर दिया जाए, लेकिन उनकी हद से एक भी अवैध रेत से लदा वाहन नहीं गुजरने दिया जाएगा।
नतीजा यह हुआ कि खनन माफिया पर लगातार छापे मारे गए, करोड़ों रुपये का जुर्माना वसूला गया और ढेरों गाड़ियां जब्त कर ली गईं। कई गाड़ियां तो भारी जुर्माने के डर से आज भी थाने में सड़ रही हैं क्योंकि उनके मालिक उन्हें छुड़ाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। सख्त कार्रवाई के साथ-साथ उन्होंने महज तीन महीने के भीतर बिजौली पुलिस स्टेशन को एक 'मॉडल पुलिस स्टेशन' में बदलकर ISO सर्टिफिकेट भी दिलवाया। अवैध खनन पर बात करते हुए अनु बेनीवाल बताती हैं कि इस समस्या को सिर्फ पुलिस अकेले खत्म नहीं कर सकती। इसके पीछे एक पूरा नेटवर्क काम करता है। पुलिस, खनन विभाग, जिला प्रशासन और RTO को जब तक एक साथ मिलकर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक इसका पक्का इलाज मुमकिन नहीं है। खनन विभाग के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं होती, इसलिए उन्हें पुलिस सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। जब सभी विभाग मिलकर एक साथ कदम बढ़ाते हैं, तभी माफिया पर बड़ा और असरदार प्रहार होता है।
बिजौली के बाद अनु बेनीवाल को धार जिले में SDOP की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो अपनी संवेदनशीलता के लिए जाना जाता है। अपने एक साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी मुस्तैदी से इलाके में अमन-चैन बनाए रखा और एक भी सांप्रदायिक विवाद नहीं होने दिया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें जागरूक करने के लिए 'ऊर्जा उड़ान' और 'BDT' जैसी कई नई और सकारात्मक पहल शुरू कीं। इसके बाद उन्होंने एडिशनल SP ग्वालियर के रूप में शहर की कानून-व्यवस्था की कमान भी संभाली।
8 महीने की प्रेगनेंसी में भी किया काम
इंडियन मास्टरमाइंड की रिपोर्ट के मुताबिक, आज के दौर में जहां लोग थोड़ी सी शारीरिक परेशानी में भी छुट्टी ले लेते हैं, वहीं अनु बेनीवाल आठ महीने की गर्भावस्था के बावजूद सड़कों पर उतरकर ड्यूटी कर रही हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद सादगी से कहा, "काम तो काम है। जब तक मेरा शरीर साथ दे रहा है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा सकती हूं, तब तक काम करती रहूंगी। इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है।"
UPSC में 4 बार का कड़ा संघर्ष
अनु बेनीवाल की सफलता का रास्ता बेहद मुश्किलों से भरा रहा है। 26 अप्रैल 1992 को दिल्ली के पीतमपुरा में जन्मी अनु का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। उनके पिता संजय कुमार का बटन बनाने का छोटा सा काम बीमारी के चलते ठप्प हो गया था। परिवार चलाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी मां ने घर पर ही कपड़े सिलने का काम शुरू किया।
UPSC की तैयारी के दौरान भी मुसीबतें कम नहीं हुईं। पिता दिल की बीमारी और सुनने की समस्या से जूझ रहे थे, तो मां की न्यूरो से जुड़ी कई बड़ी सर्जरायां हुईं। इसके बावजूद परिवार ने बच्चों की पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया। अनु के भाई ने IIT दिल्ली से पढ़ाई की, जो इस बात का सबूत है कि अभावों में भी परिवार ने शिक्षा को सबसे ऊपर रखा। अनु खुद UPSC में तीन बार असफलताओं और कम रैंक का सामना कर चुकी थीं। 2018 पहले प्रयास में प्रीलिम्स परीक्षा में ही बाहर हो गईं। दूसरा प्रयास में मेन्स परीक्षा तक पहुंचीं, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तीसरा प्रयास में ऑल इंडिया 638वीं रैंक मिली, लेकिन वे अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं थीं। 2022 चौथा प्रयास में आखिरकार 217वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर उन्होंने IPS बनने का अपना सपना पूरा किया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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