IPS अंशिका वर्मा ने ऐसे मनाया अपना पहला करवा चौथ, पति हैं आईपीएस, जानें क्या थी दोनों की यूपीएससी रैंक

अंशिका वर्मा के पति आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार (केके) बिश्नोई से हुई है। केके बिश्नोई 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल बिजनौर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) है।

देश में कई तेज-तर्रार महिला आईपीएस ऑफिसर हैं, जो अक्सर चर्चा में रहती हैं। इन्हीं में से एक है यूपी कैडर की धाकड़ आईपीएस अफसर अंशिका वर्मा। 29 अक्टूबर उन्होंने अपना पहला करवा चौथ का त्योहार मनाया, जिसके बाद से वो एक बार फिर चर्चे में हैं। उनके पति भी एक आईपीएस अधिकारी हैं, जो इस वक्त बिजनौर एसपी के पद पर कार्यरत हैं। उनका नाम कृष्ण कुमार बिश्नोई उर्फ केके बिश्नोई। अपने पहले करवा चौथ के मौके पर आईपीएस अधिकारी अंशिका ने अपने पति कृष्ण कुमार बिश्नोई के साथ वीडियो कॉल पर मनाया। इस पल को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। दोनों की की तैनाती अलग-अलग जिलों में है। IPS अंशिका वर्मा बरेली में एसपी साउथ के पद पर तैनात हैं। दोनों की शादी इसी साल 29 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में हुई थी। दोनों की लव मैरिज थी। साथ ही दोनों की यूपीएससी जर्नी भी काफी प्रेरणादायी थी। चलिए इन दोनों अधिकारियों की यूपीएससी रैंक जानते हैं।

कौन हैं आईपीएस अंशिका वर्मा आईपीएस अंशिका वर्मा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली हैं। अंशिका वर्मा का जन्म वर्ष 1996 में हुआ था। उनके पिता उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPEL) से रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनकी माता गृहिणी हैं। उन्होंने नोएडा के एक कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीटेक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने सेल्फ स्टडी को के दम पर दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा 2021 में क्रैक की।

अंशिका वर्मा की यूपीएससी रैंक बता दें कि अंशिका वर्मा ने यूपीएससी में 136वीं रैंक हासिल की थी। उन्होंने यूपीएससी मेन्स में 796 अंक, इंटरव्यू में 176 अंक हासिल किए थे। कुल स्कोर 972 रहा था। अंडर ट्रेनी के तौर पर उन्हें आगरा के फतेहपुर सीकरी थाने में एसएचओ के रूप में पहली पोस्टिंग हुई। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर में एएसपी का पदभार संभाला। 17 सितंबर 2024 को उनका ट्रांसफर बरेली में हुआ। फिलहाल अंशिका वर्मा बरेली में पुलिस अधीक्षक (SP) के पद पर तैनात हैं। उनकी जिम्मेदारी जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और पुलिस प्रशासन को संभालना है।

कौन हैं अंशिका वर्मा के पति अंशिका वर्मा के पति आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार (केके) बिश्नोई से हुई है। केके बिश्नोई 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल बिजनौर जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) है। इससे पहले वह संभल के एसपी थे। केके बिश्नोई राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना के रहने वाले हैं। यह इलाका भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब है।

बिश्नोई परिवार को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि परिवार के कई सदस्य सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं। केके बिश्नोई के बड़े भाई भजनलाल बिश्नोई 2013 बैच के राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारी हैं। उनकी सबसे बड़ी बहन रामकोरी जोधपुर में पटवारी के पद पर काम करती हैं। दूसरी बहन सरस्वती दिल्ली में नर्सिंग अधिकारी हैं। तीसरी बहन इंदु बाला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जबकि सबसे छोटी बहन मंजू बाला आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं।

केके बिश्नोई की पढ़ाई-लिखाई गांव से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद केके बिश्नोई दिल्ली चले आए। उन्होंने दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफंस कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन (BA) किया, फिर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में MA की डिग्री ली। उनके पास चाइनाज स्टडीज में एमफिल की डिग्री भी है। यूपीएससी क्रैक करने से पहले वे विदेश मंत्रालय (MEA) में चीन मामलों के विशेषज्ञ के रूप में और संयुक्त राष्ट्र (UN) में भी कार्य कर चुके थे।