UPPSC News: 1995 बैच के IPS, कौन हैं आलोक सिंह; संभालेंगे यूपी की सबसे बड़ी भर्तियों की कमान
UPPSC News: उत्तर प्रदेश सरकार ने 1995 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) का नया चेयरमैन नियुक्त किया है।
UPPSC News: उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों और खास तौर पर पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों नौजवानों के लिए एक बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को आखिरकार अपना नया मुखिया मिल गया है। योगी सरकार ने 1995 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह पर भरोसा जताते हुए उन्हें आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। पिछले कई दिनों से लखनऊ के सत्ता के गलियारों में उनके नाम को लेकर तरह-तरह की अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब शासन ने बाकायदा आदेश जारी कर इन तमाम कयासों पर मुहर लगा दी है।
आलोक सिंह अगले दो साल तक इस अहम कुर्सी की जिम्मेदारी संभालेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वे जनवरी 2027 में पुलिस सेवा से रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक पहले सरकार ने उन्हें यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अपने तय रिटायरमेंट के बाद भी वे दो साल तक यूपीपीएससी अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे।
कौन हैं IPS आलोक सिंह?
अलीगढ़ की मिट्टी से ताल्लुक रखने वाले आलोक सिंह 1995 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अफसर हैं। उनकी गिनती प्रदेश के उन चुनिंदा अधिकारियों में होती है, जो सख्त प्रशासन के साथ-साथ अपनी काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने बीएससी करने के बाद इकोनॉमिक्स में एमए और फिर एमबीए की डिग्री हासिल की है।
अपनी लंबी पुलिस सेवा के दौरान आलोक सिंह ने कई ऐसे मोर्चे संभाले हैं, जहां काम करना आसान नहीं था। साल 2020 में जब नोएडा में पहली बार कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया, तो सरकार ने उन्हें ही नोएडा का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया था। इसके अलावा वे एडीजी कानपुर और आईजी मेरठ जैसे कई संवेदनशील और बड़े पदों पर भी तैनात रहे हैं। उनकी बेहतरीन सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस पदक, पुलिस वीरता पदक और कई दूसरे बड़े सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है।
15 हजार भर्तियों का दारोमदार
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कोई छोटा-मोटा बोर्ड नहीं है। सूबे के तमाम बड़े अफसर यहीं से चुनकर निकलते हैं। यूपी पीसीएस हो, जज बनने के लिए होने वाली पीसीएस-जे की परीक्षा हो या फिर राज्य के दूसरे बड़े विभागों की सीधी भर्तियां… इन सबका जिम्मा इसी आयोग के पास है। एक अनुमान के मुताबिक, यूपीपीएससी हर साल करीब 12 से 15 हजार पदों पर भर्तियां करता है।
ऐसे में परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराना, पेपर लीक जैसी चुनौतियों को रोकना और वक्त पर रिजल्ट निकालना नए चेयरमैन के सामने सबसे बड़ी कसौटी होगी। सरकार को उम्मीद है कि एक अनुभवी पुलिस अधिकारी की मौजूदगी से आयोग के कामकाज में और ज्यादा सख्ती व अनुशासन आएगा। अगर गौर से देखें, तो यह कोई पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने किसी बड़े भर्ती आयोग की बागडोर किसी आईपीएस अधिकारी को थमाई हो। पिछले कुछ समय से यूपी में सरकारी भर्तियों को पाक-साफ और नकलविहीन बनाने के लिए लगातार सीनियर पुलिस अफसरों को आगे लाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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