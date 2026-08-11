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IPS Alok Raj: UPSC में लगातार 6 बार असफल, पर मंजिल पर टिकी रही निगाहें, फिर 346वीं रैंक लाकर बने IPS

By Dheeraj Pal
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यूपीएससी सीएसई की परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है। इसे पास करने के लिए उम्मीदवारों को ना जाने कितने ही चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आईपीएस अधिकारी आलोक राज नारायण की कहानी भी कुछ ऐसी ही हैं, जि

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आईपीएस आलोक राज नारायण यूपीएससी सक्सेस स्टोकी

यूपीएससी सीएसई की परीक्षा काफी कठिन मानी जाती है। इसे पास करने के लिए उम्मीदवारों को ना जाने कितने ही चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आईपीएस अधिकारी आलोक राज नारायण की कहानी भी कुछ ऐसी ही हैं, जिनको कई असफलताएं मिली, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वर्तमान में आईपीएस अधिकारी आलोक राज उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद क्षेत्र में एडिशनल एसपी के पद पर कार्यरत हैं। यूपी पुलिस सेवा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया है। चलिए सक्सेस स्टोरी में आज बात करेंगे आईपीएस अधिकारी आलोक राज नारायण की।

बिहार के नवादा जिले के निवासी हैं आलोक राज

आलोक राज नारायण बिहार के नवादा जिले के एक छोटे से गांव गोरिहारी के रहने वाले हैं। वो बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई बेहद सीमित संसाधनों के बीच गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय में पांचवीं कक्षा तक हुई। इसके बाद उन्होंने रोह हाई स्कूल में पढ़ाई की। नौवीं कक्षा में उनका दाखिला जीवन दीप पब्लिक स्कूल में हुआ, जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कोटा, राजस्थान से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने दिल्ली से बीटेक की डिग्री हासिल की। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उन्होंने राजनीति विज्ञान में एमए भी किया और इसी विषय को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना।

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पिता ने बेच दी जमीन

आलोक की सफलता के पीछे उनके परिवार की काफी अहम भूमिका रही। उनके पिता का नाम नरेश प्रसाद यादव है। एनटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, बेटे यानी आलोक राज को पढ़ाने के लिए जमीन तक बेच दी। नरेश प्रसाद यादव मध्य विद्यालय नेमदारगंज से सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। उन्होंने बताया कि यह जमीन नवादा शहर में मकान बनाने के लिए खरीदी गई थी, जिसे पढ़ाई के लिए बेचना पड़ा ताकि बेटे को तैयारी के दौरान किसी आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

7वें प्रयास में मिली सफलता

हालांकि आलोक राज अपने गांव से 15 साल तक दूर रहें, ताकि वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। लेकिन आलोक राज के लिए इतना आसान नहीं था। इस दौरान उन्हें कई असफलताओं से गुजरना पड़ा। आलोक राज नारायण ने साल 2015 से यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। शुरुआती छह प्रयासों में उन्हें असफलता मिली, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया। लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के बल पर आखिरकार सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 346 हासिल की। बता दें कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को यूपीएससी में छह और ओबीसी श्रेणी को नौ अटेम्प्ट मिलते हैं।

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गृह मंत्रालय में भी मिली थी नौकरी

बता दें कि यूपीएससी का अंतिम परिणाम आने से ठीक पहले आलोक राज नारायण का चयन गृह मंत्रालय के एक पद पर हो चुका था और 20 जून को उनकी जॉइनिंग होनी थी। इसी बीच सिविल सेवा परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और उन्हें 346वीं रैंक मिली। उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा को चुना और प्रशिक्षण के बाद उत्तर प्रदेश कैडर में नियुक्त हुए।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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