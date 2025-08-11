IPS Success Story: बिना कोचिंग बनाई अफसर बनने की राह, जुनून और हौसले से IPS बनीं आशना चौधरी

IPS Aashna Chaudhary Success Story: आशना ने बिना कोचिंग तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की और आईपीएस की वर्दी हासिल की।

IPS Aashna Chaudhary Success Story: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी में सफलता पाना लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन यह मुकाम बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है आईपीएस आशना चौधरी का, जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और हौसले से यह सफलता हासिल की और अब मथुरा में नई जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

28 अगस्त 1998 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुवा में जन्मीं आशना ने अपनी स्कूली पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल, पिलखुवा, सेंट मैरीज स्कूल, उदयपुर और दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद से पूरी की, जहां उन्होंने 12वीं में शानदार 96.5% अंक हासिल किए। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में ऑनर्स की डिग्री ली और फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया।

आसान नहीं था यूपीएससी का सफर आशना का यूपीएससी सफर आसान नहीं था। 2020 में पहली बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। दूसरी बार बेहतर प्रदर्शन के बावजूद वह महज 2.5 अंकों से चूक गईं। तीसरे प्रयास में उन्होंने रणनीति बदली और कड़ी मेहनत से 2022 में ऑल इंडिया रैंक 116 हासिल कर ली। उन्होंने 2025 में आईएएस का विकल्प होते हुए भी आईपीएस बनने का फैसला किया, जो उनके कानून-व्यवस्था और जनता की सेवा के जुनून को दर्शाता है।