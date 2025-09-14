iprcl project site engineer recruitment 2025 apply offline 18 posts IPRCL Recruitment 2025: इंजीनियरों के लिए सुनहरा मौका, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर पदों पर भर्ती; मिलेगी शानदार सैलरी, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़iprcl project site engineer recruitment 2025 apply offline 18 posts

IPRCL ने प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर भर्ती 2025 निकाली है। बी.टेक/बी.ई. उम्मीदवार 10 अक्टूबर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित इंजीनियरों को 54,000 रुपये मासिक वेतन और HRA मिलेगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 03:50 PM
IPRCL Recruitment 2025: इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका आया है। इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (IPRCL) ने प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर के 18 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में बी.टेक या बी.ई. डिग्रीधारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है और उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र 8 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक जमा करने होंगे। अधिक जानकारी और आवेदन से जुड़े निर्देश आधिकारिक वेबसाइट iprcl.in पर उपलब्ध हैं।

