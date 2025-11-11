Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IPPB Recruitment 2025 for 309 Junior Associate, Assistant Manager Posts, apply online now at ippbonline.com, jobs
IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 309 पदों पर निकली भर्ती, ग्रैजुएट अभी करें अप्लाई

IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 309 पदों पर निकली भर्ती, ग्रैजुएट अभी करें अप्लाई

संक्षेप: IPPB Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 309 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Tue, 11 Nov 2025 03:09 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

India Post IPPB Recruitment 2025 Apply Online: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से असिस्टेंट मैनेजर और जूनियर एसोसिएट पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 309 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। जिसमें असिस्टेंट मैनेजर के 110 पद और जूनियर एसोसिएट के 199 पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 11 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को 01 दिसंबर 2025 तक का समय दिया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को अधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 नवंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

जूनियर एसोसिएट पदों के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 नवंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 750 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
India Post Vacancy Sarkari Naukri
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।