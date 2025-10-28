IPPB GDS Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 348 पदों के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट कल

संक्षेप: IPPB GDS Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से कल 29 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण डाक सेवक (एक्जीक्यूटिव) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को ippbonline.com पर बंद कर दिया जाएगा।

IPPB GDS Recruitment 2025 Apply Online: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से कल 29 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण डाक सेवक (एक्जीक्यूटिव) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 348 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को कल 29 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाएं।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन शुल्क- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 750 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।