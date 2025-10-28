Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IPPB GDS Recruitment 2025 for 348 Gramin Dak Sevaks Executive vacancies ends tomorrow apply online sarkari naukri
IPPB GDS Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 348 पदों के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट कल

IPPB GDS Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 348 पदों के लिए अभी करें अप्लाई, लास्ट डेट कल

संक्षेप: IPPB GDS Recruitment 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से कल 29 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण डाक सेवक (एक्जीक्यूटिव) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को ippbonline.com पर बंद कर दिया जाएगा। 

Tue, 28 Oct 2025 07:54 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IPPB GDS Recruitment 2025 Apply Online: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की ओर से कल 29 अक्टूबर 2025 को ग्रामीण डाक सेवक (एक्जीक्यूटिव) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 348 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को कल 29 अक्टूबर 2025 तक का समय दिया गया है। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाएं।

शैक्षणिक योग्यता-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किसी भी विषय में ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

आयु सीमा-

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

आवेदन शुल्क-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 750 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट ippbonline.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
India Post Vacancy Govt Jobs
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।