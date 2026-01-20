IPPB GDS Executive Final Result: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एग्जीक्यूटिव भर्ती फाइनल रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट यहां देखें

संक्षेप: India Post IPPB GDS Executive Final Result 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए आयोजित 'एग्जीक्यूटिव' भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है।

IPPB GDS Executive Result 2025: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए आयोजित 'एग्जीक्यूटिव' भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है। वे सभी उम्मीदवार जो इस भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम IPPB की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.bank.in पर जाकर देख सकते हैं।

यह भर्ती अभियान इंडिया पोस्ट में कार्यरत अनुभवी ग्रामीण डाक सेवकों को बैंक के एग्जीक्यूटिव पदों पर पदोन्नत और नियुक्त करने के लिए चलाया गया था। चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट राज्यवार और सर्कल के अनुसार जारी की गई है।

India Post IPPB GDS Executive final result 2025: रिजल्ट और मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार अपना परिणाम देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं:

सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.bank.in पर जाएं। 2. होमपेज पर दिए गए 'Announcements' या 'Careers' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. यहां आपको "Final Result for the post of Executive (on deployment from GDS)" का लिंक दिखाई देगा।

4. इस लिंक पर क्लिक करते ही एक PDF फाइल खुलेगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम दिए गए होंगे।

5. अपना नाम खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें और भविष्य के लिए इस PDF को डाउनलोड कर लें।

चयन प्रक्रिया और नियुक्ति का आधार

IPPB एग्जीक्यूटिव पदों के लिए चयन पूरी तरह से मेरिट और अनुभव के आधार पर किया गया है।

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने से पहले उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट की गहन जांच की गई थी।

कार्य अनुभव: इस भर्ती में ग्रामीण डाक सेवकों के पिछले कार्य प्रदर्शन और उनके बैंकिंग ज्ञान को प्राथमिकता दी गई थी।

ट्रेनिंग: सफल उम्मीदवारों को अब जल्द ही अपॉंइटमेंट लोटर भेजे जाएंगे, जिसके बाद उन्हें बैंक के कार्य संचालन को समझने के लिए एक अनिवार्य ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना होगा।

चयनित उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब यह नहीं है कि आपकी नियुक्ति पक्की हो गई है। उम्मीदवारों को विभाग द्वारा बताए गए समय पर अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट देनी होगी। यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर ड्यूटी जॉइन नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और वेटिंग लिस्ट के उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है।

IPPB एग्जीक्यूटिव पद की जिम्मेदारी