कितनी पढ़ी-लिखी हैं SRH की मालकिन काव्या मारन? इस म्यूजिक किंग के साथ करेंगी शादी

हाल ही में सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने तेलंगाना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें 21 नवंबर को चेन्नई में होने वाले हाई-प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता दिया है।

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वो मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ शादी करने जा रही हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। हाल ही में सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने तेलंगाना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें 21 नवंबर को चेन्नई में होने वाले हाई-प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर कितने पढ़े लिखे हैं। चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं।

कौन हैं काव्या मारन काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ हैं। अक्सर वो आईपीएल के दौरान अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती है। वह सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की इकलौती बेटी हैं। उनकी मां कावेरी मारन सन टीवी नेटवर्क की सीईओ हैं। काव्या का परिवार व्यापार और राजनीति, दोनों में ही बेहद शक्तिशाली माना जाता है।

कितनी पढ़ी-लिखी हैं काव्या मारन काव्या मारन पढ़ाई में काफी तेज रही हैं। चेन्नई के बाद काव्या मारन की पढ़ाई-लिखाई विदेश के टॉप संस्थान से हुई। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। फिर हायर एजुकेशन के लिए वह विदेश चली गईं और यूनाइटेड किंगडम में स्थित वारविक बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। यह मजबूत शैक्षणिक आधार ही उन्हें सन ग्रुप के मीडिया और स्पोर्ट्स वर्टिकल को संभालने में मदद करता है।

कौन हैं काव्या मारन के होने वाले पति अनिरुद्ध रविचंदर? काव्या मारन के होने वाले पति का नाम अनिरुद्ध रविचंदर है, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने म्यूजिक कंपोजर, प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। उन्हें साल 2012 में फिल्म '3' के गाने 'वाय दिस कोलावेरी डी' से दुनियाभर में पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने 'कथ्थी', 'मास्टर', 'विक्रम', 'जेलर', 'लियो' और 'जवान' जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया। उन्होंने हाल ही में थलाइवा यानी सुपरस्टार रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म जेलर 2 का भी म्यूजिक दिया है।