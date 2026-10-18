कितनी पढ़ी-लिखी हैं SRH की मालकिन काव्या मारन? इस म्यूजिक किंग के साथ करेंगी शादी
हाल ही में सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने तेलंगाना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें 21 नवंबर को चेन्नई में होने वाले हाई-प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता दिया है।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वो मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर के साथ शादी करने जा रही हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। हाल ही में सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने तेलंगाना मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें 21 नवंबर को चेन्नई में होने वाले हाई-प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर कितने पढ़े लिखे हैं। चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं।
कौन हैं काव्या मारन
काव्या मारन सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ हैं। अक्सर वो आईपीएल के दौरान अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहती है। वह सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की इकलौती बेटी हैं। उनकी मां कावेरी मारन सन टीवी नेटवर्क की सीईओ हैं। काव्या का परिवार व्यापार और राजनीति, दोनों में ही बेहद शक्तिशाली माना जाता है।
कितनी पढ़ी-लिखी हैं काव्या मारन
काव्या मारन पढ़ाई में काफी तेज रही हैं। चेन्नई के बाद काव्या मारन की पढ़ाई-लिखाई विदेश के टॉप संस्थान से हुई। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। फिर हायर एजुकेशन के लिए वह विदेश चली गईं और यूनाइटेड किंगडम में स्थित वारविक बिजनेस स्कूल से एमबीए की डिग्री हासिल की। यह मजबूत शैक्षणिक आधार ही उन्हें सन ग्रुप के मीडिया और स्पोर्ट्स वर्टिकल को संभालने में मदद करता है।
कौन हैं काव्या मारन के होने वाले पति अनिरुद्ध रविचंदर?
काव्या मारन के होने वाले पति का नाम अनिरुद्ध रविचंदर है, जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने म्यूजिक कंपोजर, प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। उन्हें साल 2012 में फिल्म '3' के गाने 'वाय दिस कोलावेरी डी' से दुनियाभर में पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने 'कथ्थी', 'मास्टर', 'विक्रम', 'जेलर', 'लियो' और 'जवान' जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया। उन्होंने हाल ही में थलाइवा यानी सुपरस्टार रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म जेलर 2 का भी म्यूजिक दिया है।
कितने पढ़े-लिखे हैं अनिरुद्ध रविचंदर
संगीत की दुनिया में अच्छी-खासी पहचान बनाने वाले अनिरुद्ध रविचंदर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के 'पद्मा शेषाद्री बाल भवन' (PSBB) से पूरी की। इसके बाद उन्होंने चेन्नई के प्रतिष्ठित लोयोला कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स (BCom) की डिग्री हासिल की। संगीत में तकनीकी गहराई लाने के लिए उन्होंने चेन्नई के ‘साउंडटेक मीडिया’ से साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इनता ही नहीं अनिरुद्ध ने लंदन के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से पियानो की औपचारिक शिक्षा ली। इसके अलावा उन्होंने भारतीय क्लासिकल और कर्नाटक संगीत का भी अध्ययन किया।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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