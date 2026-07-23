IPU Admission 2026: इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू, CUET स्कोर के जरिए मिलेगा दाखिला
IPU Admission 2026: आईपी यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी यूजी (CUET UG) स्कोर के आधार पर 17 ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिले शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
IPU Admission 2026: ग्रेजुएशन में दाखिले का सपना देख रहे दिल्ली और देशभर के छात्रों के लिए गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) से बड़ी खबर आई है। आईपी यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG 2026) के अंकों के आधार पर 17 अंडर-ग्रेजुएट (UG) प्रोग्राम्स में एडमिशन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। जिन अभ्यर्थियों ने सीयूईटी की परीक्षा दी है, वे अब आईपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल www.ipu.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
30 जुलाई तक आवेदन का मौका, 2500 रुपये है रजिस्ट्रेशन फीस
यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इच्छुक उम्मीदवार 30 जुलाई 2026 को रात 11:59 बजे तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदकों को प्रत्येक प्रोग्राम के लिए 2,500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस (नॉन-रिफंडेबल) जमा करनी होगी। छात्र अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग विषयों और स्ट्रीम्स में एक से अधिक फॉर्म भी भर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर कोर्स के लिए अलग से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
किन परिस्थितियों में मिलेगा CUET की मेरिट से दाखिला?
यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि सीयूईटी यूजी (CUET UG) की मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिला द्वितीय वरीयता के रूप में दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा पहले से आयोजित किए गए नेशनल लेवल टेस्ट (NLT) या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) की मेरिट लिस्ट समाप्त होने के बाद, जो बची हुई सीटें होंगी, उन्हें सीयूईटी स्कोर के आधार पर भरा जाएगा।
इन 17 प्रमुख ग्रेजुएशन कोर्सेज में ले सकते हैं एडमिशन
आईपी यूनिवर्सिटी में सीयूईटी स्कोर के जरिए कई लोकप्रिय वोकेशनल और ऑनर्स कोर्सेज में एडमिशन दिया जा रहा है:
बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (BCA)
बीबीए (BBA) / 5-वर्षीय इंटीग्रेटेड बीबीए-एमबीए
बीए पत्रकारिता एवं जनसंचार (BA-JMC)
बी.कॉम (ऑनर्स) [B.Com (Hons)]
बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स और बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी
अन्य स्किल-बेस्ड व वोकेशनल यूजी प्रोग्राम्स
आवेदन करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान
डोमेन सब्जेक्ट्स की जांच: आवेदन फॉर्म भरने से पहले छात्रों को 'अंडर-ग्रेजुएट एडमिशन ब्रोशर 2026-27' के चैप्टर 2 को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। सीयूईटी में चुने गए डोमेन-स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, भाषा और जनरल टेस्ट का मिलान यूनिवर्सिटी के संबंधित कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से होना जरूरी है।
आधिकारिक वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन: अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के अधिकृत पोर्टल ipu.ac.in या ipu.admissions.nic.in पर जाकर ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। किसी भी फर्जी लिंक या जानकारी से बचने के लिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट्स पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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