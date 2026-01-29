Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़IP University Admission 2026-27: 24 New Courses &amp; 40,000 Seats; Registration Starts Feb 2
IPU Admission 2026: IPU एडमिशन में बड़ा बदलाव; बी.टेक की खाली सीटों के लिए CUET स्कोर को मिली हरी झंडी

IPU Admission 2026: IPU एडमिशन में बड़ा बदलाव; बी.टेक की खाली सीटों के लिए CUET स्कोर को मिली हरी झंडी

संक्षेप:

IPU Admission Brochure 2026: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना आधिकारिक एडमिशन ब्रोशर जारी कर दिया है। इस वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता 24 नए कोर्सेज की शुरुआत है।

Jan 29, 2026 09:08 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IP University Admission 2026: दिल्ली के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना आधिकारिक एडमिशन ब्रोशर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय इस बार बड़े बदलावों और नए अवसरों के साथ छात्रों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इस वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता 24 नए कोर्सेज की शुरुआत है, जो उभरते हुए करियर क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं।

महत्वपूर्ण तारीखें और आवेदन प्रक्रिया

विश्वविद्यालय ने स्नातक (UG), परास्नातक (PG) और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग ब्रोशर जारी किए हैं।

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 2 फरवरी 2026

आवेदन शुल्क: उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग में भागीदारी के लिए 2,500 रुपये का एकमुश्त आवेदन शुल्क देना होगा।

परीक्षा की तिथि: विश्वविद्यालय की अपनी सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET) अप्रैल और मई 2026 के बीच आयोजित होने की संभावना है।

उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल ipu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

40,000 से अधिक सीटें और नए अवसर

इस शैक्षणिक सत्र में आईपीयू से संबद्ध 130 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्कूलों में कुल 40,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से 85% सीटें दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इस साल 9 नए संस्थानों को विश्वविद्यालय से संबद्धता दी गई है, जिनमें स्वामी दयानंद अस्पताल और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे प्रमुख सरकारी अस्पताल शामिल हैं।

24 नए कोर्सेज की लिस्ट

छात्रों की जरूरतों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने कई आधुनिक कोर्सेज पेश किए हैं:

मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी: बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS), एम.टेक इन रोबोटिक्स एंड एआई, बी.टेक इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री।

हेल्थ साइंसेज: बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई एमडी/एमएस कोर्स।

शिक्षा: बीए-बी.एड (विशेष और समावेशी शिक्षा) जिसमें ऑटिज्म और दृष्टिबाधित जैसी विशेषज्ञताओं पर ध्यान दिया जाएगा।

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए: एमए मास कम्युनिकेशन (वीकेंड मोड) और अन्य सप्ताहांत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

दाखिले का तरीका

विश्वविद्यालय में दाखिला राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की अपनी परीक्षा (CET) के माध्यम से होगा।

राष्ट्रीय परीक्षा: JEE Main, NEET, CAT, CLAT और NIMCET के स्कोर को प्राथमिकता दी जाएगी।

CUET की भूमिका: इस साल एक नीतिगत बदलाव करते हुए बी.टेक की खाली सीटों को भी CUET स्कोर के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विस्तार: विश्वविद्यालय गुयाना (दक्षिण अमेरिका) में अपना एक ऑफ-शोर कैंपस भी स्थापित करने जा रहा है, जो वैश्विक स्तर पर आईपीयू की पहचान को मजबूत करेगा।

Admissions
