IOCL Vacancy : इंडियन ऑयल में BTech वालों के लिए निकली ग्रेजुएट इंजीनियर की भर्ती, CBT 31 अक्टूबर को

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने बीटेक पास युवाओं के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक युवा 21 सितंबर 2025 तक iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ग्रेड ए इंजीनियर और अफसरों के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक युवा 21 सितंबर 2025 तक iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती केमिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रियूमेंटेशन इंजीनियरिंग कैटेगरी में होगी। देश भर में ग्रेड ए लेवल अफसरों के पदों को भी भरा जाएगा।

योग्यता संबंधित इंजीनियरिंग में फुल टाइम बीटेक डिग्री या बीई डिग्री। जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी वर्ग के लिए इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 65 फीसदी अंक होना जरूरी है। वहीं एससी, एसटी व दिव्यांग के लिए 10 फीसदी अंकों की छूट रहेगी।

अधिकतम आयु सीमा जनरल व ईडब्ल्यूएस - 26 वर्ष। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 से होगी। एससी व एसटी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया - कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) , जिसका आयोजन 31 अक्टूबर को होगा। 150 मिनट में ऑब्जेक्टिव टाइप 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सीबीटी दो खंडों में विभाजित किया गया है: उम्मीदवार के इंजीनियरिंग विषय से संबंधित विशिष्ट डोमेन ज्ञान (50 प्रश्न), और सामान्य योग्यता (50 प्रश्न), जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड , लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी शामिल है।

सीबीटी पास करने वाले उम्मीदवारों को जीडी और ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रोब्लम सोल्विंग स्किल का मूल्यांकन किया जाएगा। अंतिम चरण व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) है, जिसमें तकनीकी ज्ञान और ओवरऑल उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाता है। अंतिम मेरिट सूची सीबीटी (85%), जीडी/जीटी (5%), और पीआई (10%) के संयुक्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर, 2025 को जारी किया जाएगा।

आईओसीएल ग्रेड ए भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के चरण चरण 1: आधिकारिक आईओसीएल करियर वेबसाइट पर जाएँ या सीधे आवेदन पोर्टल पर जाएं।

चरण 2: अपना मूल विवरण जैसे नाम, ईमेल पता और मोबाइल नंबर प्रदान करके पंजीकरण करें।

चरण 3: ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें, आवश्यकतानुसार सभी शैक्षिक और व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।

चरण 4: तय प्रारूप और आकार में अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर, हस्ताक्षर और बाएं अंगूठे के निशान की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें।