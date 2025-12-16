Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IOCL Vacancy : Indian Oil Recruitment is recruiting 2757 apprentices; apply by December 18th
IOCL Vacancy : इंडियन ऑयल में 2757अप्रेंटिस की भर्ती, 18 दिसंबर तक करें आवेदन

IOCL Vacancy : इंडियन ऑयल में 2757अप्रेंटिस की भर्ती, 18 दिसंबर तक करें आवेदन

संक्षेप:

आईओसीएल ने ट्रेड और टेक्निशियन अप्रेंटिस की 2757 बंपर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव और पारादीप रिफाइनरी के लिए की जाएंगी।

Dec 16, 2025 02:03 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ट्रेड और टेक्निशियन अप्रेंटिस की 2757 बंपर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव और पारादीप रिफाइनरी के लिए की जाएंगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 18 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

योग्यता : ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास हो। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट हो।

●अटेंडेंट ऑपरेटर, बॉयलर ट्रेड के लिए गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों के साथ बीएससी की डिग्री हो।

●सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ट्रेड के लिए स्नातक की डिग्री हो।

●अकाउंटेंट ट्रेड के लिए बीकॉम की डिग्री हो।

●डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास हो।

●टेक्निशियन अप्रेंटिस के लिए संबंधित ब्रांच में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो।

स्टाइपेंड : तय मानकों के अनुसार।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 24 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना 30 नवंबर 2025 को आधार मानकर होगी।

● अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।

इन ट्रेड्रों/ ब्रांचों में होंगी भर्तियां

●अटेंडेंट ऑपरेटर, फिटर, बॉयलर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट डाटा एंट्री, ऑपरेटर ट्रेड और केमिकल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन।

आवेदन शुल्क : शुल्क देय नहीं है।

आवेदन प्रक्रिया

● इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.iocl.com) पर लॉगइन करें। होम पेज पर Indian Oil For You सेक्शन के अंदर Indian Oil for careers के Apprenticeships पर क्लिक करें।

● अगले पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इनमें से Engagement of Apprentices under Refineries ..के नीचे जिस रिफाइनरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।

● नये पेज पर विज्ञापन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे पढ़कर अपनी योग्यता की जांच कर लें। अब पिछले पेज पर वापस आएं और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए Click here to register and apply on NAPS portal पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Indian Oil
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।