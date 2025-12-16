IOCL Vacancy : इंडियन ऑयल में 2757अप्रेंटिस की भर्ती, 18 दिसंबर तक करें आवेदन
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने ट्रेड और टेक्निशियन अप्रेंटिस की 2757 बंपर भर्तियां करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव और पारादीप रिफाइनरी के लिए की जाएंगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 18 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योग्यता : ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास हो। साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई का सर्टिफिकेट हो।
●अटेंडेंट ऑपरेटर, बॉयलर ट्रेड के लिए गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान विषयों के साथ बीएससी की डिग्री हो।
●सेक्रेटेरियल असिस्टेंट ट्रेड के लिए स्नातक की डिग्री हो।
●अकाउंटेंट ट्रेड के लिए बीकॉम की डिग्री हो।
●डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास हो।
●टेक्निशियन अप्रेंटिस के लिए संबंधित ब्रांच में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हो।
स्टाइपेंड : तय मानकों के अनुसार।
आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 24 वर्ष से कम हो। आयु सीमा की गणना 30 नवंबर 2025 को आधार मानकर होगी।
● अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
इन ट्रेड्रों/ ब्रांचों में होंगी भर्तियां
●अटेंडेंट ऑपरेटर, फिटर, बॉयलर, सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट डाटा एंट्री, ऑपरेटर ट्रेड और केमिकल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन।
आवेदन शुल्क : शुल्क देय नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया
● इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट (https://www.iocl.com) पर लॉगइन करें। होम पेज पर Indian Oil For You सेक्शन के अंदर Indian Oil for careers के Apprenticeships पर क्लिक करें।
● अगले पेज पर भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इनमें से Engagement of Apprentices under Refineries ..के नीचे जिस रिफाइनरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।
● नये पेज पर विज्ञापन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे पढ़कर अपनी योग्यता की जांच कर लें। अब पिछले पेज पर वापस आएं और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए Click here to register and apply on NAPS portal पर क्लिक कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।