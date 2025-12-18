Hindustan Hindi News
IOCL Recruitment Apprentice 2025: इंडियन ऑयल में 2785 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, बिना परीक्षा मिलेगी जॉब

संक्षेप:

IOCL Recruitment Apprentice 2025: IOCL ने अप्रेंटिस के 2,785 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और आज 18 दिसंबर, 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। योग्य उम्मीदवार आज शाम 5:00 बजे तक ही अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

Dec 18, 2025 10:41 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IOCL Recruitment Apprentice 2025 Apply Online: अगर आप सरकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ जुड़कर अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। IOCL ने अप्रेंटिस के 2,785 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और आज 18 दिसंबर, 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। योग्य उम्मीदवार आज शाम 5:00 बजे तक ही अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

पदों का विवरण और स्थान

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरियों में टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल ट्रेडों में अप्रेंटिस नियुक्त किए जाएंगे। इनमें गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव और पारादीप जैसे प्रमुख रिफाइनरी केंद्र शामिल हैं। यह उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो क्लास 10वीं, आईटीआई (ITI), डिप्लोमा या ग्रैजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं।

योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में 10वीं के साथ आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 30 नवंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/PWD) को अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया: बिना परीक्षा के मिलेगी जॉब

इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी चयन प्रक्रिया है। इसमें उम्मीदवारों को किसी भी तरह की लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो आपकी योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होगी। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट iocrefrecruit.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है, यानी किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर अपनी शैक्षणिक जानकारी भरें और आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।

यह भर्ती 'अप्रेंटिस एक्ट' के तहत केवल ट्रेनिंग के उद्देश्य से है। ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो भविष्य में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियों में काफी मददगार साबित होता है।

समय बहुत कम बचा है, इसलिए तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करें।

