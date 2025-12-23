IOCL Recruitment 2025: IOCL जूनियर इंजीनियरिंग के 350+ पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

IOCL Recruitment 2025: आईओसीएल ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

Dec 23, 2025 03:21 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
IOCL Recruitment 2025: देश की दिग्गज सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में नौकरी पाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर आया है। आईओसीएल ने जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां और पदों की डिटेल्स-

नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 394 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV के रिक्त पदों को भरना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आखिरी समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड (जैसे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आदि) में कम से कम तीन साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का कार्य अनुभव होना भी आवश्यक है।

आयु सीमा की बात करें तो, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC/PwBD) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क

चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित परीक्षा और स्किल/फिजिकल/प्रोफिशिएंसी टेस्ट (SPPT) पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये रखा गया है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  1. सबसे पहले आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Careers' सेक्शन में जाकर 'Latest Job Openings' के लिंक पर क्लिक करें।

3. जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट भर्ती के नोटिफिकेशन को चुनें और 'Apply Online' पर क्लिक करें।

4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और पर्सनल व शैक्षिक डिटेल्स दर्ज करें।

5. आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट करें।

7. भविष्य की जरूरत के लिए भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट जरूर ले लें।

यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो एक प्रतिष्ठित नवरत्न कंपनी के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

