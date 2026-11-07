IOCL में 500 अपरेंटिस की भर्ती, न लिखित परीक्षा न इंटरव्यू; 5 दिसंबर तक करें आवेदन
इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीजन ने 500 अपरेंटिस की भर्ती निकाली है। बिना परीक्षा और इंटरव्यू मेरिट से चयन होगा और आवेदन 5 दिसंबर 2026 तक चलेंगे।
सरकारी कंपनी में सीखते हुए आगे बढ़ने का बड़ा मौका सामने है। इंडियन ऑयल की पाइपलाइन डिवीजन ने करीब 500 अपरेंटिस के लिए भर्ती निकाली है। सबसे खास बात यह है कि इसमें न कोई लिखित परीक्षा होगी और न इंटरव्यू। सिर्फ आपके पढ़ाई के नंबर तय करेंगे कि आप आगे जाएंगे या नहीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन डिवीजन भारत सरकार का उपक्रम है। कंपनी ने 6 नवंबर 2026 को विज्ञापन जारी किया। आवेदन उसी दिन से शुरू हैं और आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2026 है।
कुल सात ट्रेड में भर्ती होगी। इनमें तीन टेक्नीशियन अपरेंटिस हैं यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। दो ट्रेड अपरेंटिस हैं यानी असिस्टेंट एचआर और अकाउंटेंट। बाकी दो पद डेटा एंट्री ऑपरेटर के हैं। एक फ्रेशर के लिए है और दूसरा स्किल सर्टिफिकेट वालों के लिए।
सीटें पांच क्षेत्रों में बंटी हैं। पूर्वी क्षेत्र में 116 और पश्चिमी में 149 सीटें हैं। उत्तरी क्षेत्र में 110 सीटें हैं। दक्षिणी में 46 और दक्षिण पूर्वी में 79 हैं। राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें गुजरात की हैं जहां 83 पद हैं। ओडिशा में 49 और राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्र के तहत 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 45 और तमिलनाडु में 38 सीटें हैं। कंपनी ने इन सीटों को अस्थायी बताया है।
कौन भर सकता है फॉर्म
उम्र 30 नवंबर 2026 को कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 24 साल होनी चाहिए। एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल तक की राहत मिलेगी।
टेक्नीशियन पद के लिए संबंधित ब्रांच में तीन साल का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। असिस्टेंट एचआर के लिए किसी भी विषय में रेगुलर ग्रेजुएशन जरूरी है। अकाउंटेंट के लिए कॉमर्स में ग्रेजुएशन चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होना काफी है लेकिन उम्मीदवार ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं के साथ इसी नाम का स्किल सर्टिफिकेट भी लगेगा।
योग्यता 30 नवंबर तक पूरी हो चुकी होनी चाहिए। रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। कम से कम 50 फीसदी अंक जरूरी हैं। एससी एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45 फीसदी है।
ये लोग नहीं कर सकते आवेदन
पार्ट टाइम या पत्राचार से पढ़ाई करने वाले बाहर हैं। बीई, बीटेक, एमबीए, सीए या एलएलबी जैसी ऊंची डिग्री वाले भी पात्र नहीं हैं। जो पहले अपरेंटिसशिप कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं उन्हें भी मौका नहीं मिलेगा। एक साल या ज्यादा का अनुभव रखने वाले भी बाहर हैं। योग्यता पाए पांच साल से ज्यादा हो चुके हों तब भी आवेदन नहीं हो सकता। एक से ज्यादा ट्रेड कोड में अर्जी देने पर आवेदन सीधे रद्द होगा।
दो पोर्टल पर करना होगा आवेदन
प्रक्रिया थोड़ी लंबी है इसलिए ध्यान से पढ़ें। पहले नैप्स या नैट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले दोनों पद नैप्स पर जाएंगे। बाकी पांच ट्रेड नैट्स पर आएंगे। वहां अपने क्षेत्र की इंडियन ऑयल एस्टेब्लिशमेंट आईडी से आवेदन करें।
इसके बाद इंडियन ऑयल पाइपलाइन के पोर्टल plapps.indianoilpipelines.in पर रजिस्टर करें। ईमेल और मोबाइल वही रखें जो पहले पोर्टल पर दिया था। फोटो 20 से 50 केबी की जेपीजी में लगानी है। काले पेन का हस्ताक्षर 10 से 30 केबी में चाहिए। फाइनल सबमिट के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। अंत में प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
कैसे होगा चयन
सारे योग्य उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट बनेगी। यह लिस्ट आपके जरूरी योग्यता वाले कोर्स के कुल प्रतिशत पर आधारित होगी। नंबर बराबर हुए तो बड़ी उम्र वाले को तरजीह मिलेगी। इसके बाद दस्तावेज की जांच और मेडिकल होगा। प्रशिक्षण की जगह मेरिट के हिसाब से मिलेगी।
ट्रेनिंग 12 महीने की होगी। स्टाइपेंड अपरेंटिस एक्ट और कंपनी के नियमों के मुताबिक मिलेगा। नोटिस में रकम साफ नहीं लिखी है। आवेदन शुल्क का भी जिक्र नहीं है। रहना और आना जाना खुद संभालना होगा। ट्रेनिंग के बाद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। ताजा अपडेट सिर्फ iocl.com/apprenticeships पर आएंगे। आखिरी दिन का इंतजार किए बिना जल्दी फॉर्म भर लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव