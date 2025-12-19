महारत्न कंपनी IOCL में काम करने का मौका, मिलेगी शानदार सैलरी और सुविधान

संक्षेप: iocl non executive bharti 2025: आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 तकनीकी युवाओं के लिए स्थायी सरकारी नौकरी, शानदार वेतन और सुरक्षित भविष्य पाने का बेहतरीन अवसर लेकर आई है।

iocl non executive bharti 2025 : सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे तकनीकी युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। देश की अग्रणी महरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है। डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह मौका न केवल स्थायी रोजगार देता है, बल्कि बेहतर वेतन, सम्मान और करियर ग्रोथ की गारंटी भी देता है।

iocl non executive bharti 2025 : आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 की पूरी जानकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की महरत्न कंपनी है। आईओसीएल ने रिफाइनरी डिवीजन के अंतर्गत नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के कुल 394 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती देश की विभिन्न रिफाइनरियों में की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 9 जनवरी 2026 तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार आईओसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

iocl non executive bharti 2025 : पदों का विवरण इस भर्ती के तहत जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट और फायर एवं सेफ्टी से जुड़े पद शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव और पारादीप जैसी प्रमुख रिफाइनरियों में की जाएगी।

iocl non executive bharti 2025 : शैक्षणिक योग्यता विभिन्न पदों के लिए अलग-अलग योग्यता निर्धारित की गई है। तकनीकी पदों के लिए संबंधित ट्रेड में तीन वर्षीय डिप्लोमा या आईटीआई, क्वालिटी कंट्रोल पदों के लिए रसायन विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर और फायर एंड सेफ्टी पदों के लिए निर्धारित तकनीकी योग्यता और शारीरिक मानक जरूरी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तृत अधिसूचना में दी गई योग्यता को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

iocl non executive bharti 2025 : आयु सीमा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

iocl non executive bharti 2025 : चयन प्रक्रिया आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती की चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन चरणों में होगी। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। दूसरे चरण में कौशल, प्रवीणता और शारीरिक परीक्षण होगा। अंतिम चरण में दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय जांच की जाएगी।