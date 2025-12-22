IOCL JE Result 2025 जारी, 404 पदों का रिजल्ट घोषित, मेरिट लिस्ट भी आई; iocl.com पर चेक करें स्कोरकार्ड

संक्षेप: IOCL JE Result 2025 घोषित हो गया है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और जूनियर ऑफिसर भर्ती के CBT रिजल्ट, स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रक्रिया और आगे की चयन प्रक्रिया की जानें पूरी जानकारी।

IOCL JE Result 2025 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट-IV और जूनियर ऑफिसर (ग्रेड E0) भर्ती 2025 का परिणाम आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। यह रिजल्ट 22 दिसंबर 2025 को घोषित किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में हिस्सा लिया था, वे अब अपना IOCL JE Result 2025 और स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

IOCL की यह भर्ती देश की प्रमुख पीएसयू कंपनियों में से एक में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मानी जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 404 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है।

IOCL JE Result 2025 : किन पदों के लिए जारी हुआ रिजल्ट? IOCL JE Result 2025 अलग-अलग तकनीकी विषयों के लिए जारी किया गया है। इसमें मुख्य रूप से केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन शामिल हैं। ये भर्तियां देशभर की विभिन्न रिफाइनरी डिवीजनों के लिए की जा रही हैं।

CBT परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होना होगा।

IOCL JE Result 2025 : आगे क्या होगा चयन प्रक्रिया में? CBT में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को अब स्किल/प्रोफिशिएंसी/फिजिकल टेस्ट (SPPT) के लिए बुलाया जाएगा। यह चरण क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसमें पास होना जरूरी है, लेकिन इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।

SPPT के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों का ही अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।

IOCL JE Result 2025 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

होमपेज पर Careers सेक्शन पर क्लिक करें

अब Latest Job Openings या रिजल्ट से जुड़े लिंक पर क्लिक करें

“Junior Engineers/Officers (Grade E0) – 2025 CBT Result” लिंक चुनें

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें

स्क्रीन पर आपका IOCL JE Scorecard 2025 दिखाई देगा

स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें IOCL JE Result 2025 : स्कोरकार्ड में कौन-कौन सी जानकारी होगी? उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें। स्कोरकार्ड में आमतौर पर ये विवरण होते हैं:

उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर

श्रेणी (सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस)

विषयवार अंक (सब्जेक्ट नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड)

कुल प्राप्त अंक IOCL JE Result 2025 : SPPT के लिए क्वालिफाइंग स्टेटस यदि किसी भी तरह की गलती नजर आती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत IOCL की आधिकारिक हेल्पडेस्क से संपर्क करने की सलाह दी गई है।

IOCL JE Result 2025 : उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह CBT में सफल घोषित उम्मीदवारों को अब अगले चरण की तैयारी पर पूरा ध्यान देना चाहिए। SPPT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सभी मूल प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य होगा।