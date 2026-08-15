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IOCL Recruitment 2026: इंडियन ऑयल में एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती, सैलरी 1.60 लाख तक

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2026 के लिए अपनी एग्जीक्यूटिव भर्ती की घोषणा की है। योग्य उम्मीदवार 3 सितंबर तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

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इंडियन ऑयल

अगर आप भी किसी बड़ी सरकारी और नामी कंपनी में अपना करियर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। कंपनी ने साल 2026 के लिए एग्जीक्यूटिव पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। ये नौकरियां कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के जरिए दी जाएंगी। 14 अगस्त 2026 को जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, ग्रेजुएट इंजीनियर, ऑफिसर (मार्केटिंग), लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और अलग-अलग ग्रेड में डिप्लोमा इंजीनियर जैसे कई अहम पदों पर बहाली होनी है। आइए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में तफसील से जानते हैं।

कब से कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि एप्लीकेशन विंडो 14 अगस्त से ही खुल चुकी है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 3 सितंबर रखी गई है। शाम 5 बजे तक ही आप अपना फॉर्म जमा कर पाएंगे। इसलिए, बिना किसी देरी के इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें। अगर सब कुछ तय समय के मुताबिक रहा, तो 15 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और 24 सितंबर को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) का आयोजन होगा। हालांकि, कंपनी ने यह भी साफ किया है कि जरूरत पड़ने पर इन तारीखों में बदलाव भी किया जा सकता है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी नए अपडेट के लिए लगातार वेबसाइट चेक करते रहें।

उम्र की सीमा क्या है?

हर सरकारी नौकरी की तरह इसमें भी उम्र को लेकर कुछ खास नियम बनाए गए हैं। 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर उम्र की गिनती की जाएगी। ग्रेजुएट इंजीनियर्स और डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए अधिकतम उम्र 26 साल तय की गई है। वहीं, ऑफिसर (मार्केटिंग) के लिए 28 साल और लॉ ऑफिसर व असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के पदों के लिए 30 साल तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकारी नियमों के मुताबिक आरक्षित वर्गों को उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी।

अनुभव की भी है मांग

कुछ खास पदों के लिए कंपनी ने काम के अनुभव की भी शर्त रखी है। अगर आप लॉ ऑफिसर या असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपके पास पोस्ट-क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है।

  • लॉ ऑफिसर: उम्मीदवारों के पास 30 जून 2026 तक कम से कम दो साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव आपकी लॉ की फाइनल डिग्री आने के बाद का होना चाहिए। इसमें कोर्ट, ट्रिब्यूनल, लॉ फर्म, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का लीगल काम, या फिर केंद्र/राज्य सरकार के कानूनी कामकाज का तजुर्बा शामिल हो सकता है।
  • असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर: इस पद के लिए भी कम से कम दो साल का अनुभव मांगा गया है। यह अनुभव किसी पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर या फर्टिलाइजर यूनिट की लेबोरेटरी में टेस्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) या क्वालिटी कंट्रोल का होना चाहिए। NABL से मान्यता प्राप्त लैब का अनुभव भी पूरी तरह से मान्य होगा।

कैसे होगा आपका सिलेक्शन?

नौकरी पाने का रास्ता तीन अहम पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) होगा। इसके बाद ग्रुप डिस्कशन (GD) व ग्रुप टास्क (GT) करवाया जाएगा, और आखिर में आपको पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना होगा।

CBT में कुल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। इस पेपर के दो हिस्से होंगे। सेक्शन 'A' में जनरल एप्टीट्यूड होगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और अंग्रेजी की वर्बल एबिलिटी से जुड़े सवाल होंगे। वहीं, सेक्शन 'B' में आपके विषय की परीक्षा ली जाएगी। हर सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे।

फाइनल मेरिट लिस्ट में CBT का वेटेज सबसे ज्यादा, यानी 85 फीसदी होगा। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन/टास्क का 5 फीसदी और पर्सनल इंटरव्यू का 10 फीसदी वेटेज रखा गया है।

पास होने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी (एनसीएल) वर्ग के उम्मीदवारों को CBT के हर सेक्शन में कम से कम 40% और कुल मिलाकर 45% नंबर लाने होंगे। एससी/एसटी के लिए यह लिमिट हर सेक्शन में 35% और कुल 40% है। वहीं, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए हर सेक्शन में 25% और कुल मिलाकर 30% नंबर लाना जरूरी है।

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मिलेगी शानदार सैलरी और ढेर सारे फायदे

इंडियन ऑयल में नौकरी का मतलब है एक सुरक्षित भविष्य और तगड़ी तनख्वाह।

  • ग्रेड A: इन्हें हर महीने 50,000 रुपये की शुरुआती बेसिक पे मिलेगी। इनका पे-स्केल 50,000 से 1,60,000 रुपये के बीच होगा। सालाना पैकेज की बात करें तो यह लगभग 18.4 लाख रुपये बैठेगा।
  • ग्रेड A0: इनकी बेसिक पे 40,000 रुपये होगी। पे-स्केल 40,000 से 1,40,000 रुपये होगा और सालाना करीब 14.8 लाख रुपये रहेगा।
  • ग्रेड E0: 30,000 रुपये की शुरुआती बेसिक पे के साथ इनका पे-स्केल 30,000 से 1,20,000 रुपये होगा। इनका सालाना पैकेज लगभग 11.1 लाख रुपये होगा।

सैलरी के अलावा कंपनी महंगाई भत्ता (डीए), मकान का किराया (एचआरए) या सब्सिडाइज्ड घर, बेहतरीन मेडिकल सुविधा, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड (पीएफ), ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लीव एनकैशमेंट, एलटीसी और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर मिलने वाले पे जैसे कई और शानदार फायदे भी देगी।

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एप्लीकेशन फीस और अप्लाई करने का तरीका

एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है, उनके लिए यह फॉर्म बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन बाकी सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस के साथ लागू होने वाला GST भी चुकाना होगा। ध्यान रहे, आवेदन सिर्फ और सिर्फ इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ही किए जाएंगे। कंपनी ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह के हार्डकॉपी या कागज वाले फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए बिना आखिरी तारीख का इंतजार किए, आज ही अपना फॉर्म भर लें और अपनी तैयारी में पूरी लगन के साथ जुट जाएं।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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