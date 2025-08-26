IOCL Engineer Recruitment 2025: इंडियन ऑयल में ग्रैजुएट इंजीनियर की होगी भर्ती, 1 सितंबर से करें अप्लाई

IOCL Engineer Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से इंजीनियर पदों पर भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए इंडियन ऑयल ने ग्रैजुएट इंजीनियरों के आवेदन आमंत्रित किए हैं।

IOCL Engineer Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की ओर से इंजीनियर पदों पर भर्ती 2025 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए इंडियन ऑयल ने ग्रैजुएट इंजीनियरों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रकिया 1 सितंबर 2025 (संभावित) से शुरू की जाएगी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2025 (संभावित) तय की गई है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाना होगा। भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता- आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त से केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में योग्यता होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

सैलरी- उम्मीदवारों को हर महीने सैलरी के रूप में 50,000 - 1,60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें- 1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए और इसके बाद अपनी फीस जमा कीजिए।