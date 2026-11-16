Jobs: बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के होगा चयन, IOCL में निकली 409 अप्रेंटिस की बंपर वैकेंसी
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के ईस्टर्न रीजन में अप्रेंटिस के 409 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं-ITI, 12वीं, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा बिना परीक्षा चयन के लिए 12 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ जुड़कर अपने करियर को नई दिशा देने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। IOCL के मार्केटिंग डिवीजन, ईस्टर्न रीजन ने टेक्नीशियन, ट्रेड और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के कुल 409 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस भर्ती की सबसे बड़ी और राहत भरी बात यह है कि इसमें उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 13 नवंबर 2026 से लेकर 12 दिसंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता
इस भर्ती अभियान के तहत 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट युवाओं तक के लिए मौके उपलब्ध हैं। सभी योग्यताएं रेगुलर फुल-टाइम कोर्स से होनी अनिवार्य हैं, पार्ट-टाइम या डिस्टेंस लर्निंग मान्य नहीं है।
टेक्नीशियन अप्रेंटिस: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा (न्यूनतम 50% अंकों के साथ; SC/ST/PwBD के लिए 45%)।
ट्रेड अप्रेंटिस (ITI): 10वीं पास होने के साथ संबंधित ट्रेड (फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट) में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय आईटीआई सर्टिफिकेट।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस: बीए (BA), बीकॉम (B.Com), बीएससी (B.Sc) या बीबीए (BBA) में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री (SC/ST/PwBD के लिए 45%)। ध्यान रहे कि B.E./B.Tech, MBA, MCA, CA या LLB जैसी हायर डिग्री वाले उम्मीदवार इसके लिए पात्र नहीं हैं।
डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) अप्रेंटिस: फ्रेशर्स के लिए 12वीं पास और स्किल सर्टिफिकेट धारकों के लिए 12वीं के साथ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट।
योग्यता पास करने की अवधि और आयु सीमा
पासिंग ईयर की शर्त: ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए डिग्री या डिप्लोमा 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2026 के बीच पास होना चाहिए। वहीं, ITI ट्रेड और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए योग्यता 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2026 के बीच प्राप्त की गई होनी चाहिए।
आयु सीमा: 30 नवंबर 2026 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों (SC/ST को 5 वर्ष, OBC-NCL को 3 वर्ष और दिव्यांग वर्ग को 10 वर्ष) को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया और आवेदन का तरीका
उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चयनित युवाओं को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और अप्रेंटिसशिप नियमों के तहत प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। इस भर्ती के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को दो चरण पूरे करने होंगे। पहले संबंधित NAPS या NATS पोर्टल पर जाकर आवेदन करें, और इसके बाद नोटिफिकेशन में दिए गए आधिकारिक Microsoft Form को भी 12 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से सबमिट करें। दोनों चरण पूरे न करने पर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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