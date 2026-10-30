JOBS: इंडियन ऑयल में 335 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर नजदीक
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में 335 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2026 नजदीक है। 12वीं, ITI, डिप्लोमा व ग्रेजुएट्स तुरंत ऑनलाइन आवेदन करें।
सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) में ट्रेड, तकनीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आवेदन की घड़ी समाप्त होने वाली है। आईओसीएल के वेस्टर्न रीजन मार्केटिंग डिविजन (महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली) द्वारा निकाली गई 335 अप्रेंटिस पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2026 (शाम 5:00 बजे तक) बेहद करीब आ गई है। जो अभ्यर्थी टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर बिना देर किए अपना फॉर्म जमा कर दें।
पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता
आईओसीएल ने विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 335 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस (174 पद): किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीए (BA), बीकॉम (B.Com), बीएससी (B.Sc) या बीबीए (BBA) में रेगुलर डिग्री।
टेक्नीशियन अप्रेंटिस (99 पद): संबंधित ट्रेड (मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन आदि) में 3 वर्षीय रेगुलर इंजीनियरिंग डिप्लोमा।
ट्रेड अप्रेंटिस - ITI (40 पद): 10वीं पास के साथ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 2 साल का ITI सर्टिफिकेट।
डाटा एंट्री ऑपरेटर / DEO (22 पद): 12वीं कक्षा पास (फ्रेशर या डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट धारक)।
आयु सीमा और चयन प्रक्रिया
आयु सीमा: अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST को 5 वर्ष और OBC-NCL को 3 वर्ष) को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
चयन प्रक्रिया: इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन अनिवार्य योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट से किया जाएगा।
स्टाइपेंड और ट्रेनिंग अवधि
चयनित अभ्यर्थियों को 12 महीने (1 वर्ष) की अवधि के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। इस दौरान नियमानुसार प्रतिमाह 7,000 रुपये से 9,000 रुपये तक का मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवारों को उनके पद के अनुसार आधिकारिक राष्ट्रीय पोर्टलों के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा।
ट्रेड और DEO पदों के लिए: NAPS पोर्टल (apprenticeshipindia.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करें।
तकनीशियन और ग्रेजुएट पदों के लिए: NATS पोर्टल (nats.education.gov.in) पर प्रोफाइल पूर्ण करें।
पोर्टल पर IOCL की Recruitment लिंक खोजें, सही डिसिप्लिन कोड चुनें और 4 नवंबर 2026 को शाम 5:00 बजे से पहले अपना आवेदन पूरा करें। अंतिम समय में सर्वर पर लोड बढ़ने की संभावना को देखते हुए तुरंत फॉर्म सबमिट करने की सलाह दी जाती है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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