IOCL Apprentice Recruitment 2026: IOCL में नौकरी का मौका, 405 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू
IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 405 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
IOCL Apprentice Recruitment 2026: सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अपने मार्केटिंग डिवीजन के पश्चिमी क्षेत्र में अप्रेंटिस के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 405 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यदि आप भी सरकारी क्षेत्र की इस महारत्न कंपनी के साथ जुड़कर कौशल विकास करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।
किन पदों पर होगी भर्ती?
IOCL द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में की जा रही है:
टेक्नीशियन अप्रेंटिस: इसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
ट्रेड अप्रेंटिस: इसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट जैसे ट्रेड शामिल हैं।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO): गैर-तकनीकी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए भी स्नातक और 12वीं पास स्तर पर पदों की घोषणा की गई है।
यह भर्तियां महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादरा एवं नगर हवेली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निकाली गई हैं।
योग्यता और आयु सीमा
विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है:
ट्रेड अप्रेंटिस: उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में 2 साल का नियमित ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए।
टेक्नीशियन अप्रेंटिस: संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में 3 साल का नियमित डिप्लोमा अनिवार्य है।
ग्रेजुएट अप्रेंटिस: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों (आरक्षित वर्गों के लिए 45%) के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
डेटा एंट्री ऑपरेटर: इसके लिए अभ्यर्थी का कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है।
आयु सीमा: आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 मार्च 2026 (शाम 5:00 बजे तक) अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगी। उम्मीदवारों द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता (ITI/डिप्लोमा/डिग्री) में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के 'Careers' सेक्शन में जाकर आवेदन करें। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल (NATS या NAPS) पर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
