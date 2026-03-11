Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

IOCL Apprentice Recruitment 2026: IOCL में नौकरी का मौका, 405 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू

Mar 11, 2026 03:56 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अप्रेंटिस के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 405 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

IOCL Apprentice Recruitment 2026: IOCL में नौकरी का मौका, 405 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन शुरू

IOCL Apprentice Recruitment 2026: सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने अपने मार्केटिंग डिवीजन के पश्चिमी क्षेत्र में अप्रेंटिस के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 405 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यदि आप भी सरकारी क्षेत्र की इस महारत्न कंपनी के साथ जुड़कर कौशल विकास करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

IOCL द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, यह भर्ती मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में की जा रही है:

टेक्नीशियन अप्रेंटिस: इसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रुमेंटेशन, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ट्रेड अप्रेंटिस: इसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट जैसे ट्रेड शामिल हैं।

ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO): गैर-तकनीकी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए भी स्नातक और 12वीं पास स्तर पर पदों की घोषणा की गई है।

यह भर्तियां महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और दादरा एवं नगर हवेली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निकाली गई हैं।

योग्यता और आयु सीमा

विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है:

ट्रेड अप्रेंटिस: उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में 2 साल का नियमित ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए।

टेक्नीशियन अप्रेंटिस: संबंधित इंजीनियरिंग क्षेत्र में 3 साल का नियमित डिप्लोमा अनिवार्य है।

ग्रेजुएट अप्रेंटिस: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों (आरक्षित वर्गों के लिए 45%) के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

डेटा एंट्री ऑपरेटर: इसके लिए अभ्यर्थी का कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है।

आयु सीमा: आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:भारतीय नौसेना में अग्निवीर बनने का मौका, 10वीं और 12वीं पास के लिए सुनहरा अवसर
ये भी पढ़ें:IDBI बैंक में 1100 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पदों पर निकली वैकेंसी
ये भी पढ़ें:पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के 3,298 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास को मौका

महत्वपूर्ण तिथियां और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 मार्च 2026 (शाम 5:00 बजे तक) अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी तरह से मेरिट पर आधारित होगी। उम्मीदवारों द्वारा उनकी शैक्षणिक योग्यता (ITI/डिप्लोमा/डिग्री) में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

कैसे करें आवेदन?

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com के 'Careers' सेक्शन में जाकर आवेदन करें। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल (NATS या NAPS) पर अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Indian Oil Apprentice Vacancies
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।