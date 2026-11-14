इंडियन ऑयल में 409 पदों पर भर्ती, 10वीं-12वीं, आईटीआई और ग्रेजुएट करें आवेदन
इंडियन ऑयल ने पूर्वी क्षेत्र में 409 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवार 12 दिसंबर तक बिना परीक्षा मेरिट के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी तेल कंपनी में काम सीखने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खबर है। इंडियन ऑयल ने पूर्वी भारत में 409 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। न लिखित परीक्षा होगी न इंटरव्यू। चयन सीधे आपके नंबरों की मेरिट से होगा। 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक सबके लिए जगह है। आवेदन की आखिरी तारीख 12 दिसंबर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मार्केटिंग डिवीजन ने पूर्वी क्षेत्र के लिए विज्ञापन 13 नवंबर को जारी किया। आवेदन उसी दिन सुबह 10 बजे से शुरू हो गए। चयनित युवाओं को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मिलेगी। भर्ती पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और असम के साथ सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए है। अंडमान-निकोबार भी इसमें शामिल है। पद चार श्रेणियों में बंटे हैं: टेक्नीशियन अप्रेंटिस, आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डाटा एंट्री ऑपरेटर।
किस राज्य में कितने पद
सबसे ज्यादा पद पश्चिम बंगाल में हैं। यहां 149 जगहें रखी गई हैं। असम में 73 और बिहार में 65 पद हैं। ओडिशा के हिस्से 58 और झारखंड के हिस्से 26 पद आए हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ ही पद हैं। एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। विज्ञापन में कुल पद 409 बताए गए हैं। लेकिन राज्यवार ब्योरा जोड़ने पर आंकड़ा 393 बैठता है। यानी 16 पदों का अंतर है। विज्ञापन में इनका ब्योरा नहीं दिया गया है। उम्मीदवार कंपनी की ओर से आने वाले स्पष्टीकरण पर नजर रखें।
कौन कर सकता है आवेदन
टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए तीन साल का नियमित इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए। यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है। सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी-एनसीएल वर्ग के लिए 50 फीसदी अंक जरूरी हैं। एससी, एसटी और दिव्यांगों के लिए यह सीमा 45 फीसदी है। आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। साथ में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मशीनिस्ट में दो साल का आईटीआई चाहिए। प्रमाणपत्र एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्य होना चाहिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए नियमित पूर्णकालिक बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए की डिग्री चाहिए। अंकों की शर्त टेक्नीशियन वाली ही है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। स्किल सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवारों के लिए अलग श्रेणी है। दूरस्थ शिक्षा या पार्ट टाइम से पढ़ाई करने वाले आवेदन नहीं कर सकते। बीटेक, एमबीए, एमसीए और सीए जैसी ऊंची पेशेवर डिग्री वालों पर भी अपात्रता की शर्त लागू होगी।
उम्र सीमा और छूट
30 नवंबर 2026 को उम्र कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 24 साल होनी चाहिए। एससी और एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी-एनसीएल को 3 साल की छूट है। दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 से 15 साल तक की छूट दी गई है। यह श्रेणी के हिसाब से तय होगी।
कैसे होगा चयन
चयन पूरी तरह मेरिट पर टिका है। पहले पोर्टल पर आवेदन करना होगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भरना होगा। इसके बाद अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों के दस्तावेज जांचे जाएंगे। आखिर में मेडिकल जांच होगी और फिर ऑफर मिलेगा।
कहां और कैसे करें आवेदन
आईटीआई और डाटा एंट्री पदों के लिए एनएपीएस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। टेक्नीशियन और ग्रेजुएट पदों के लिए एनएटीएस पोर्टल है। पोर्टल पर इंडियन ऑयल के पूर्वी क्षेत्र की वैकेंसी खोजें। एनएटीएस की एस्टेब्लिशमेंट आईडी EWBKOC000077 है। एनएपीएस की आईडी E05201900011 है। यहां एक चूक भारी पड़ सकती है। पोर्टल पर आवेदन के बाद माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भरना भी जरूरी है। इसमें ट्रेनिंग के लिए तीन पसंदीदा जगहें बतानी होंगी। फॉर्म नहीं भरा तो दस्तावेज जांच के लिए बुलावा नहीं मिलेगा।
जरूरी दस्तावेज
10वीं और 12वीं की मार्कशीट रखें। आईटीआई डिप्लोमा या डिग्री के सभी सेमेस्टर के अंकपत्र भी चाहिए। जाति या ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जहां लागू हो वहां लगेगा। आधार और पैन कार्ड तैयार रखें। फोटो और नीली स्याही वाले हस्ताक्षर भी चाहिए। आधार से जुड़े बैंक खाते का ब्योरा भी देना होगा।
स्टाइपेंड पर क्या है स्थिति
ट्रेनिंग के दौरान अप्रेंटिस नियमों के तहत तय मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। विज्ञापन में पद के हिसाब से कोई तय रकम नहीं बताई गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे आंकड़ों पर भरोसा न करें। आवेदन 12 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक करना है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी उसी वक्त तक जमा होना चाहिए। आखिरी दिन का इंतजार न करें। आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर अपडेट देखते रहें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव