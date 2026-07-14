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IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल में बिना परीक्षा नौकरी का मौका, 1450 पदों पर आवेदन शुरू!

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल (IOCL) ने 1450 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

IOCL Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ऑयल में बिना परीक्षा नौकरी का मौका, 1450 पदों पर आवेदन शुरू!

IOCL Apprentice Recruitment Online Form 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) एक बेहद शानदार अवसर लेकर आया है। इंडियन ऑयल ने अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 1,450 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि उम्मीदवारों को नौकरी पाने के लिए किसी भी तरह की कठिन लिखित परीक्षा या इंटरव्यू से नहीं गुजरना होगा। उम्मीदवारों का चयन सीधे उनके शैक्षणिक अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से किया जाएगा।

14 जुलाई से शुरू हुए आवेदन, 12 अगस्त तक मौका

इस बंपर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो आज 14 जुलाई 2026 से खुल चुकी है। जो भी योग्य छात्र इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे 12 अगस्त 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

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कौन-कौन से पदों पर निकली है भर्ती?

आईओसीएल ने अलग-अलग विभागों और योग्यताओं के हिसाब से पदों को विभाजित किया है:

ट्रेड अप्रेंटिस (अटेंडेंट ऑपरेटर - केमिकल प्लांट): इसके लिए कुल 274 पद हैं, जिसके लिए 3 साल की बीएससी (फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स) डिग्री होना जरूरी है।

ट्रेड अप्रेंटिस (फिटर - मैकेनिकल): इसके लिए 314 पद हैं, जिसमें 10वीं पास के साथ फिटर ट्रेड में 2 साल का आईटीआई (ITI) सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

टेक्नीशियन अप्रेंटिस (केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन): इसके तहत अलग-अलग ट्रेड में कुल 757 पद निकाले गए हैं। इसके लिए संबंधित विषय में 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए।

डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) और सेक्रेटेरियल असिस्टेंट: इन गैर-तकनीकी पदों के लिए 12वीं पास (DEO) और बीए, बीएससी या बीकॉम पास छात्र आवेदन कर सकते हैं।

IOCL Apprentice Recruitment 2026 Notification Link

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उम्र सीमा और चयन की आसान प्रक्रिया

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

चयन पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित होगा। आपके द्वारा अपनी डिग्री, डिप्लोमा या 10वीं/12वीं में हासिल किए गए प्रतिशत अंकों के आधार पर एक कट-ऑफ लिस्ट तैयार की जाएगी। शॉर्टलिस्ट होने वाले छात्रों को केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

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कैसे करें आवेदन?

इच्छुक छात्र इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर करियर सेक्शन में इस भर्ती का लिंक देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले छात्रों को भारत सरकार के अप्रेंटिसशिप पोर्टल (NAPS या NATS) पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जिसके बाद वे अपना फॉर्म आसानी से पूरा कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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