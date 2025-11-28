इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2755 पदों पर भर्ती, 12वीं पास बिना एग्जाम पाएं नौकरी; जानिए चयन प्रक्रिया

संक्षेप: iocl apprentice recruitment 2025 : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की यह बंपर अप्रेंटिस भर्ती देशभर के युवाओं के लिए इंडस्ट्री में कदम रखने का शानदार अवसर है। बिना परीक्षा मेरिट से चयन होने के कारण योग्य उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका साबित हो सकता है।

iocl apprentice recruitment 2025 : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने देशभर की अलग-अलग रिफाइनरियों में अप्रेंटिस के 2755 पदों पर बड़ी भर्ती निकाल दी है। यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो 12वीं, आईटीआई या डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के जरिए करियर बनाना चाहते हैं। IOCL ने रिफाइनरी-वाइज पदों की विस्तृत लिस्ट जारी की है। सबसे ज्यादा 707 पद पानीपत रिफाइनरी में और 583 पद गुजरात रिफाइनरी में निकले हैं। इसके अलावा मथुरा, बरौनी, हल्दिया, डिगबोई, पारादीप, बोंगाईगांव और गुवाहाटी रिफाइनरी में भी अच्छे खासे पद उपलब्ध हैं। कुल पदों की संख्या 2755 निर्धारित की गई है।

iocl apprentice recruitment 2025 : योग्यता क्या मांगी गई है अप्रेंटिस पदों के लिए उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 12वीं पास, आईटीआई या डिप्लोमा की योग्यता होनी चाहिए। अलग-अलग ट्रेड के अनुसार योग्यता निर्धारित की गई है, इसलिए आवेदन से पहले नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

iocl apprentice recruitment 2025 : उम्र सीमा कितनी रखी गई ह IOCL ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए आयु सीमा तय की है।

अनारक्षित और EWS वर्ग के लिए: 18 से 24 वर्ष

OBC (NCL): 18 से 27 वर्ष

SC/ST: अधिकतम 29 वर्ष

दिव्यांग (UR/EWS): अधिकतम 34 वर्ष iocl apprentice recruitment 2025 : क्या होगी ट्रेनिंग अवधि अप्रेंटिस पदों के लिए ट्रेनिंग अवधि पद के अनुसार 12 से 24 महीने तय की गई है। इस दौरान उम्मीदवारों को IOCL के अप्रेंटिस नियमों के मुताबिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाला यह भत्ता अलग-अलग ट्रेड के अनुसार बदल सकता है।

iocl apprentice recruitment 2025 : सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। IOCL उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर करेगा। सबसे पहले उम्मीदवारों के शैक्षणिक अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद shortlisted उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद फाइनल चयन किया जाएगा।

iocl apprentice recruitment 2025 : जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार रखने होंगे-