iocl apprentice recruitment 2025 apply online 537 vacancies last date 18 september ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले दें ध्यान, इंडियन ऑयल में काम करने का सुनहरा मौका, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़iocl apprentice recruitment 2025 apply online 537 vacancies last date 18 september

ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले दें ध्यान, इंडियन ऑयल में काम करने का सुनहरा मौका

IOCL Recruitment 2025: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने 537 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट उम्मीदवार 18 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 04:44 PM
share Share
Follow Us on
ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले दें ध्यान, इंडियन ऑयल में काम करने का सुनहरा मौका

IOCL Recruitment 2025: नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने बड़ा तोहफा दिया है। देश की इस महारत्न कंपनी ने 537 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 29 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और 18 सितंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

IOCL Recruitment 2025: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती में न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई है। इसके अलावा आईटीआई, डिप्लोमा और किसी भी विषय में ग्रेजुएशन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष के बीच तय की गई है। वहीं आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी।

IOCL Recruitment 2025: कुल कितनी वैकेंसी?

IOCL ने अलग-अलग पाइपलाइन क्षेत्रों के लिए भर्ती निकाली है।

  • ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस: 156 पद
  • वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस: 152 पद
  • नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस: 97 पद
  • साउदर्न रीजन पाइपलाइंस: 47 पद
  • साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस: 85 पद

कुल मिलाकर 537 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती होगी।

IOCL Recruitment 2025: क्या है आवेदन शुल्क

अच्छी बात यह है कि IOCL ने आवेदन शुल्क का कोई ज़िक्र अधिसूचना में नहीं किया है यानी आवेदन फ्री ऑफ कॉस्ट है। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर होगी।

IOCL Recruitment 2025: आवेदन कैसे करें?

1. IOCL की आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाएं।

2. "Apprentices Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करें।

3. मांगी गई जानकारी भरकर आवेदन पत्र सबमिट करें।

4. भविष्य की जरूरत के लिए प्रिंटआउट लेकर सुरक्षित रखें।

IOCL Recruitment 2025: क्यों खास है ये मौका?

IOCL देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। यहां अप्रेंटिस बनने से युवाओं को न सिर्फ ट्रेनिंग का अनुभव मिलेगा बल्कि आगे चलकर स्थायी नौकरी के अवसर भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आप 12वीं पास हैं या फिर आईटीआई, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया है, तो ये मौका हाथ से जाने न दें। 18 सितंबर से पहले-पहले आवेदन जरूर कर दें।

Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।