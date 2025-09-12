IOB में बनें स्पेशलिस्ट ऑफिसर, मैनेजेरियल पदों पर मौका; पाएं मोटी सैलरी

IOB SO Recruitment 2025 : बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने वालों के लिए शानदार मौका है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 127 स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर 2025 है।

IOB SO Recruitment 2025 : अगर आप बैंकिंग सेक्टर में बढ़िया करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती 127 मैनेजेरियल पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों में सीनियर मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर (आईएस ऑडिट) और अन्य अहम पद शामिल हैं।

बैंक की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 3 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यही तारीख आवेदन शुल्क जमा करने की भी आखिरी तारीख होगी।

IOB SO Recruitment 2025 : क्या होनी चाहिए योग्यता? अगर हम भर्ती की झलक देखें तो कुल 127 रिक्तियां निकाली गई हैं। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन रखी गई है, हालांकि हर पद के लिए अलग-अलग विषय में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर, मैनेजर (सिविल) पद के लिए उम्मीदवार के पास फुल टाइम बी.ई./बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) की डिग्री होना जरूरी है।

उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को ऑनलाइन टेस्ट और स्थानीय भाषा की परीक्षा से गुजरना होगा।

IOB SO Recruitment 2025 : कैसे करें आवेदन? आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को इंडियन ओवरसीज़ बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.iob.in पर जाना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे और फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इसके बाद भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लेना चाहिए।