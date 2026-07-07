IOB Apprentice 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक में 750 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती शुरू, ग्रेजुएट युवाओं के लिए मौका
IOB Apprentice Recruitment 2026: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने 750 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक ग्रेजुएट पास उम्मीदवार 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
IOB Apprentice Recruitment 2026 Apply Online: सरकारी बैंक में नौकरी करने और बैंकिंग सेक्टर का अनुभव हासिल करने की चाहत रखने वाले देश भर के ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक बेहद शानदार खबर आई है। इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 750 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाकर आज 7 जुलाई 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आईओबी अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करने की समयसीमा काफी सीमित रखी गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें।
महत्वपूर्ण तारीखों का रखें ध्यान
ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 7 जुलाई 2026
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 20 जुलाई 2026
आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 22 जुलाई 2026
ऑनलाइन लिखित परीक्षा की संभावित तारीख: 2 अगस्त 2026
क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा?
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी अनिवार्य है। ध्यान रहे कि उम्मीदवार का फाइनल रिजल्ट 31 जुलाई 2026 या उससे पहले घोषित हो जाना चाहिए। जिन छात्रों के पास पहले से एक वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव है, वे इसमें आवेदन नहीं कर सकते।
आयु सीमा: सामान्य और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
कैसा होगा परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया?
आईओबी अप्रेंटिस पद पर अंतिम चयन मुख्य रूप से तीन चरणों के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्थानीय भाषा परीक्षा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV)।
अगस्त में होने वाली ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 100 अंकों के कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नपत्र को चार सेक्शन में विभाजित किया गया है, जिसमें जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड और कंप्यूटर या सब्जेक्ट नॉलेज से जुड़े 25-25 प्रश्न शामिल होंगे। लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा की परीक्षा पास करनी होगी।
1 वर्ष की ट्रेनिंग और स्टाइपेंड-
अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें शाखा के क्षेत्र (मेट्रो, शहरी या ग्रामीण) के आधार पर 10,000 रुपये से लेकर 15,500 रुपये तक का मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा।
आवेदन शुल्क?
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस (पुरुष): 944 रुपये (800 रुपये + 18% GST)
सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस (महिला): 708 रुपये (600 रुपये + 18% GST)
एससी / एसटी / दिव्यांग (PwBD): 236 रुपये (200 रुपये + 18% GST)
आवेदन करने का आसान तरीका:
- इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) या NAPS पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- इसके बाद, आईओबी की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in के 'Careers' सेक्शन में जाएं।
- वहां दिए गए "IOB Apprentice Recruitment 2026" लिंक पर क्लिक कर अपने क्रेडेंशियल्स दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई अपनी सभी शैक्षणिक व व्यक्तिगत जानकारियां ध्यान से भरें, आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।
- भविष्य के लिए भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालना न भूलें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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