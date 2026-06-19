बिहार के विश्वविद्यालयों में अब इंटर्नशिप अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री, क्या हैं नियम
बिहार में लोकभवन ने विश्वविद्यालयों को इंटर्नशिप को लेकर दिशा निर्देश जारी किया। बिना इसे पूरी किए डिग्री नहीं मिलेगी। इंटर्नशिप के लिए चार क्रेडिट छात्रों को मिलेंगे। 30 जुलाई तक इसे पूरा कर लेना है।
बिहार के विश्वविद्यालयों में बिना इंटर्नशिप किये छात्रों को स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। लोकभवन ने इसका निर्देश बीआरएबीयू समेत सभी विश्वविद्यालयों को भेजा है। स्नातक चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य है। इंटर्नशिप में छात्र शामिल हो रहे हैं या नहीं, इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इंटर्नशिप में छात्र कितने बजे पहुंचे और कितने बजे निकले, इसका रिकार्ड तैयार किया जाएगा। इसक रिकार्ड के आधार पर उनके इंटर्नशिप का मूल्यांकन होगा। छात्रों के आने जाने का रिकार्ड सुपरवाइजर बनायेंगे।
हर महीने पांच घंटे करनी होगी इंटर्नशिप
स्नातक के छात्रों को हर दिन पांच घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। लोकभवन ने 120 घंटे की इंटर्नशिप करने का निर्देश जारी किया है। इंटर्नशिप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी। सरकारी संस्थान में ऑनलाइन इंटर्नशिप होगी और निजी संस्थान में ऑफलाइन करना होगा। इंटर्नशिप के लिए पहले राशि तय की गई थी, लेकिन लोकभवन ने छात्रों से फीस लेने पर रोक लगा दी। पहले इंटर्नशिप के लिए विवि की तरफ से 17 एजेंसियां तय की गई थीं, लेकिन अब कॉलेज ही इंटर्नशिप कराएंगे।
इंटर्नशिप के लिए सभी कॉलेजों में बनाये जाएंगे सुपरवाइजर
इंटर्नशिप के लिए सभी कॉलेजों में सुपरवाइजर बनाये जाएंगे। सुपरवाइजर छात्रों की इंटर्नशिप पर नजर रखेंगे। इंटर्नशिप के बाद फीडबैक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। इंटर्नशिप के बाद छात्रों को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। प्रमाणपत्र के लिए फार्मेट भी तैयार कर लिया गया है। इंटर्नशिप के बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस मूल्यांकन में छात्रों का पास होना अनिवार्य है। 70 नंबर का सैद्धांतिक मूल्यांकन और 30 नंबर का व्यावहारिक मूल्यांकन कराया जाएगा। इसका भी प्राचार्यों को निर्देश भेजा गया है।
बीआरएबीयू में एक जुलाई से शुरू होगी इंटर्नशिप
बीआरएबीयू में स्नातक चौथे सेमेस्टर सत्र 2023-27 के छात्रों की इंटर्नशिप 1 से 30 जुलाई तक होगी। बीआरएबीयू में डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार, सीसीडीसी प्रो. रजनीश कुमार गुप्ता, प्रो. ललन कुमार झा, प्रो. नवेदुल हक शामिल रहे। इस इंटर्नशिप के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। बैठक में फैसला लिया गया कि कॉलेज अपने स्तर से छात्रों को इंटर्नशिप कराएंगे। इंटर्नशिप 30 जुलाई तक हर हाल में पूरी कर लेनी है। इस इंटर्नशिप के लिए चार क्रेडिट छात्रों को मिलेंगे। सभी प्राचार्य लोकभवन के निर्देश के अनुसार ही छात्रों को इंटर्नशिप कराएंगे। लोकभवन के निर्देश की प्रति सभी प्राचार्यों को भेजी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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