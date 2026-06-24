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बिहार में आज लगेगा इंटर्नशिप मेला, हर माह 20000 से 25 हजार कमाने का मौका

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इस इंटर्नशिप फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे युवा, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और नए कौशल सीखने के साथ नौकरी के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।

बिहार में आज लगेगा इंटर्नशिप मेला, हर माह 20000 से 25 हजार कमाने का मौका

अगर आप बिहार में पेड इंटर्नशिप की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि बिहार में आज यानी 24 जून को इंटर्नशिप मेला लगने वाला है। इस इंटर्नशिप के जरिए इच्छुक उम्मीदवारों को काम सीखने के साथ पैसा भी कमाने का मौका मिलेगा। बता दें कि इस इंटर्नशिप फेयर के जरिए उम्मीदवार अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार बेहतर इंटर्नशिप अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। रोजगार मेले की तर्ज पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर आयोजन स्थल पर पहुंचना होगा। चलिए जानते हैं कि इस इंटर्नशिप के लिए क्या योग्यता है।

क्या है बिहार इंटर्नशिप फेयर 2026

बिहार में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत इस इंटर्नशिप फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे युवा, जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और नए कौशल सीखने के साथ नौकरी के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही यानी ऑन द स्पॉट इंटर्नशिप का ऑफर दिया जा सकता है।

कहां और कब लगेगा बिहार इंटर्नशिप फेयर

बताते चलें कि बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से 24 जून 2026 को बिहार इंटर्नशिप फेयर 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम जिला नियोजनालय, संयुक्त श्रम भवन (ITI Campus), पन्हास, बेगूसराय में आयोजित होगा। इच्छुक युवा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मेले में शामिल हो सकते हैं।

कितना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और पद के अनुसार 20,000 से 25,000 रुपये प्रति माह तक का स्टाइपेंड मिलने का अवसर मिलेगा। यह फेयर युवाओं को इंटर्नशिप के साथ-साथ व्यावहारिक कार्य अनुभव हासिल करने का मौका प्रदान करेगा।

योग्यता

इंटर्नशिप फ्रेशर्स को नौकरी की दुनिया को करीब से समझने और व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर देती है। इसके दौरान उम्मीदवारों को अनुभवी पेशेवरों से सीखने, कार्यस्थल के तौर-तरीकों को समझने और नए कौशल विकसित करने का मौका मिलता है। इस इंटर्नशिप फेयर में 12वीं पास, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। हालांकि, जो अभ्यर्थी पहले से किसी केंद्र या राज्य सरकार की स्किल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप योजना से जुड़े हैं या फुल-टाइम नौकरी कर रहे हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

इस इंटर्नशिप मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि पर आयोजन स्थल पर पहुंचना होगा। मेले में मौजूद कंपनियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंटर्न का चयन करेंगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद उन्हें इंटरव्यू और अन्य चयन प्रक्रियाओं में शामिल होना पड़ेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी जरूरी शैक्षणिक और पहचान संबंधी दस्तावेज साथ लेकर आएं।

आधार कार्ड

पैन कार्ड

पासपोर्ट साइज फोटो

10वीं की मार्कशीट

12वीं की मार्कशीट

आईटीआई/डिप्लोमा सर्टिफिकेट (अगर है तो)

ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट (यदि लागू हो)

ईमेल आईडी

एक्टिव मोबाइल नंबर

अपडेटेड सीवी

मूल निवास प्रमाण पत्र

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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