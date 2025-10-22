Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Internship Boom: Why 93% of Students Want an Internship Before Taking a Job?
Internship 2025: इंटर्नशिप बूम, क्यों नौकरी से पहले 93% छात्र इंटर्नशिप करना चाहते हैं?

Internship 2025: इंटर्नशिप बूम, क्यों नौकरी से पहले 93% छात्र इंटर्नशिप करना चाहते हैं?

संक्षेप: Internship 2025: भारत में इंटर्नशिप का कल्चर तेजी से बदल रहा है। अब स्टूडेंट डिग्री से ज्यादा स्किल्स को महत्व दे रहे हैं, जिसके चलते देश में इंटर्नशिप की डिमांड बढ़ती जा रही है।

Wed, 22 Oct 2025 01:34 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Internship 2025: भारत में इंटर्नशिप का कल्चर तेजी से बदल रहा है। अब स्टूडेंट डिग्री से ज्यादा स्किल्स को महत्व दे रहे हैं, जिसके चलते देश में इंटर्नशिप की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, सर्वे किए गए छात्रों में से 93% से अधिक छात्रों ने अपनी पहली फुल टाईम नौकरी से पहले इंटर्नशिप करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

यह डेटा दिखाता है कि युवा अब ऑफिस प्लेस के लिए तैयार होने को कितना जरूरी मानते हैं। दो दशक पहले की तुलना में छात्रों में सही स्किल्स विकसित करने और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के बारे में जागरूकता बहुत बढ़ गई है।

किस राज्य के छात्र सबसे आगे?

इंटर्नशिप की डिमांड के मामले में तमिलनाडु राज्य सबसे आगे हैं। तमिलनाडु 97.46 फीसदी के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश 97.39 फीसदी, केरल 96.05 फीसदी और कर्नाटक 94.64 फीसदी का नंबर आता है। ये राज्य इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे उन क्षेत्रों का गढ़ हैं जहां प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरत होती है।

रिक्रूटर (भर्ती करने वाली कंपनियों) के लिए यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगली पीढ़ी के नौकरी चाहने वाले केवल एंट्री-लेवल जॉब नहीं, बल्कि सीखने से जुड़े काम की तलाश में हैं। अब 'इंटर्नशिप-टू-हायर' (Internship-to-Hire) मॉडल पॉपुलर हो रहा है, जहां कंपनियां इंटर्न के रूप में ही प्रतिभाशाली लोगों को पहचान लेती हैं।

सैलरी पैकेज की उम्मीदें और प्राथमिकताएं

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 43 फीसदी से ज्यादा छात्र सालाना 26 लाख से 35 लाख रुपये के बीच शुरुआती सैलरी पैकेज की उम्मीद रखते हैं। हालांकि, छात्रों के लिए अब सैलरी ही एकमात्र महत्वपूर्ण निर्णायक कारक नहीं है। युवा अब मेंटरशिप, कौशल निर्माण और वर्क प्लेस संस्कृति जैसे कारकों को भी महत्व दे रहे हैं, जो मजबूत इंटर्नशिप प्रोग्रामों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। आज इंटर्नशिप केवल रिज्यूमे भरने का साधन नहीं, बल्कि जॉब प्राप्त करने का मुख्य द्वार बन चुकी है।

इंटर्नशिप प्लेटफार्म-

एक बेहतर करियर बनाने के लिए आपके पास अनुभव होना बहुत ही आवश्यक है और अगर आपके पास विभिन्न जगहों पर काम करने का अनुभव होगा तो ही आप अपने जीवन में सफलता ही सीढ़ियां चढ़ सकेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छी कंपनियों के में इंटर्नशिप करें। आप नौकरी डॉट कॉम (naukri.com), लिंक्डइन (LinkedIn), इंटर्नशाला (Internshala), इंडीड (Indeed) और ग्लासडोर (Glassdor) से आप अपने लिए टॉप इंटर्नशिप अवसरों को सर्च कर सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Internship Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।