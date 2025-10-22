Internship 2025: इंटर्नशिप बूम, क्यों नौकरी से पहले 93% छात्र इंटर्नशिप करना चाहते हैं?

संक्षेप: Internship 2025: भारत में इंटर्नशिप का कल्चर तेजी से बदल रहा है। अब स्टूडेंट डिग्री से ज्यादा स्किल्स को महत्व दे रहे हैं, जिसके चलते देश में इंटर्नशिप की डिमांड बढ़ती जा रही है।

Internship 2025: भारत में इंटर्नशिप का कल्चर तेजी से बदल रहा है। अब स्टूडेंट डिग्री से ज्यादा स्किल्स को महत्व दे रहे हैं, जिसके चलते देश में इंटर्नशिप की डिमांड बढ़ती जा रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार, सर्वे किए गए छात्रों में से 93% से अधिक छात्रों ने अपनी पहली फुल टाईम नौकरी से पहले इंटर्नशिप करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।

यह डेटा दिखाता है कि युवा अब ऑफिस प्लेस के लिए तैयार होने को कितना जरूरी मानते हैं। दो दशक पहले की तुलना में छात्रों में सही स्किल्स विकसित करने और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लेने के बारे में जागरूकता बहुत बढ़ गई है।

किस राज्य के छात्र सबसे आगे? इंटर्नशिप की डिमांड के मामले में तमिलनाडु राज्य सबसे आगे हैं। तमिलनाडु 97.46 फीसदी के साथ पहले स्थान पर है, इसके बाद उत्तर प्रदेश 97.39 फीसदी, केरल 96.05 फीसदी और कर्नाटक 94.64 फीसदी का नंबर आता है। ये राज्य इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे उन क्षेत्रों का गढ़ हैं जहां प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जरूरत होती है।

रिक्रूटर (भर्ती करने वाली कंपनियों) के लिए यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि अगली पीढ़ी के नौकरी चाहने वाले केवल एंट्री-लेवल जॉब नहीं, बल्कि सीखने से जुड़े काम की तलाश में हैं। अब 'इंटर्नशिप-टू-हायर' (Internship-to-Hire) मॉडल पॉपुलर हो रहा है, जहां कंपनियां इंटर्न के रूप में ही प्रतिभाशाली लोगों को पहचान लेती हैं।

सैलरी पैकेज की उम्मीदें और प्राथमिकताएं रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 43 फीसदी से ज्यादा छात्र सालाना 26 लाख से 35 लाख रुपये के बीच शुरुआती सैलरी पैकेज की उम्मीद रखते हैं। हालांकि, छात्रों के लिए अब सैलरी ही एकमात्र महत्वपूर्ण निर्णायक कारक नहीं है। युवा अब मेंटरशिप, कौशल निर्माण और वर्क प्लेस संस्कृति जैसे कारकों को भी महत्व दे रहे हैं, जो मजबूत इंटर्नशिप प्रोग्रामों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। आज इंटर्नशिप केवल रिज्यूमे भरने का साधन नहीं, बल्कि जॉब प्राप्त करने का मुख्य द्वार बन चुकी है।