International Women's Day 2026: आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? जानें इतिहास और महत्व

Mar 05, 2026 04:25 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
International Women's Day 2026: हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने का एक वैश्विक मंच है।

वर्ष 2026 में इस खास दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि दुनिया अब केवल कागजों पर अधिकारों की बात नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध दिख रही है। इस साल का उत्सव महिलाओं के अधिकारों, न्याय और समावेशी समाज के निर्माण पर केंद्रित है।

क्या है इस साल इंटरनेशनल वूमेन डे 2026 की थीम?

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के लिए मुख्य अभियान की थीम 'Give To Gain' रखी गई है। यह थीम एक बहुत ही गहरे संदेश पर आधारित है— 'जब हम दूसरों को सहारा देते हैं, तो पूरी मानवता का लाभ होता है।'

इसका अर्थ: यह अभियान लोगों को उदारता और सहयोग की भावना अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों, ज्ञान, और अवसरों का आदान-प्रदान करना है।

संयुक्त राष्ट्र का संदेश: वहीं, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने इस वर्ष "Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls" का आह्वान किया है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनके अधिकार केवल शब्द बनकर रह जाएंगे।

महिला दिवस का गौरवशाली इतिहास

इस दिवस की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत के श्रमिक आंदोलनों से जुड़ी हैं:

1908 का संघर्ष: न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और मतदान के अधिकार (Right to Vote) के लिए मार्च निकाला था।

क्लारा जेटकिन का प्रस्ताव: 1910 में कोपेनहेगन में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जर्मन कार्यकर्ता क्लारा जेटकिन ने प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाने का सुझाव दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

पहला उत्सव: पहली बार यह दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया।

यूएन की मान्यता: संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 1975 में इसे मनाना शुरू किया और 1977 में 8 मार्च की तारीख को वैश्विक मान्यता मिली।

8 मार्च ही क्यों?

8 मार्च की तारीख का संबंध रूस की महिलाओं के संघर्ष से है। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी महिलाओं ने "ब्रेड एंड पीस" (रोटी और शांति) की मांग को लेकर हड़ताल की थी। इस हड़ताल के प्रभाव से वहां के जार को सत्ता छोड़नी पड़ी और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। वह ऐतिहासिक दिन रूसी कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी था, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 मार्च बैठता है।

भारत में उत्सव और उपलब्धियां

भारत में यह दिन अब केवल आयोजनों तक सीमित नहीं है। 'नारी शक्ति' के संकल्प के साथ देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

सम्मान और पुरस्कार: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों (विज्ञान, खेल, रक्षा) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।

जागरूकता अभियान: स्कूलों और कॉलेजों में 'लैंगिक समानता' पर वर्कशॉप और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जाती है।

आज भी दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम वेतन और कम कानूनी अधिकार पाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रगति हुई है, लेकिन मंजिल अभी दूर है।

women's day
