International Women's Day 2026: आखिर क्यों और कैसे शुरू हुआ 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? जानें इतिहास और महत्व
International Women's Day 2026: हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने का एक वैश्विक मंच है।
International Women's Day 2026: हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती है। यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने और लैंगिक समानता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने का एक वैश्विक मंच है।
वर्ष 2026 में इस खास दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि दुनिया अब केवल कागजों पर अधिकारों की बात नहीं, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने के लिए संकल्पबद्ध दिख रही है। इस साल का उत्सव महिलाओं के अधिकारों, न्याय और समावेशी समाज के निर्माण पर केंद्रित है।
क्या है इस साल इंटरनेशनल वूमेन डे 2026 की थीम?
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के लिए मुख्य अभियान की थीम 'Give To Gain' रखी गई है। यह थीम एक बहुत ही गहरे संदेश पर आधारित है— 'जब हम दूसरों को सहारा देते हैं, तो पूरी मानवता का लाभ होता है।'
इसका अर्थ: यह अभियान लोगों को उदारता और सहयोग की भावना अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए संसाधनों, ज्ञान, और अवसरों का आदान-प्रदान करना है।
संयुक्त राष्ट्र का संदेश: वहीं, संयुक्त राष्ट्र (UN) ने इस वर्ष "Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls" का आह्वान किया है। यह थीम इस बात पर जोर देती है कि जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनके अधिकार केवल शब्द बनकर रह जाएंगे।
महिला दिवस का गौरवशाली इतिहास
इस दिवस की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत के श्रमिक आंदोलनों से जुड़ी हैं:
1908 का संघर्ष: न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और मतदान के अधिकार (Right to Vote) के लिए मार्च निकाला था।
क्लारा जेटकिन का प्रस्ताव: 1910 में कोपेनहेगन में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जर्मन कार्यकर्ता क्लारा जेटकिन ने प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' मनाने का सुझाव दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
पहला उत्सव: पहली बार यह दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में मनाया गया।
यूएन की मान्यता: संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 1975 में इसे मनाना शुरू किया और 1977 में 8 मार्च की तारीख को वैश्विक मान्यता मिली।
8 मार्च ही क्यों?
8 मार्च की तारीख का संबंध रूस की महिलाओं के संघर्ष से है। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी महिलाओं ने "ब्रेड एंड पीस" (रोटी और शांति) की मांग को लेकर हड़ताल की थी। इस हड़ताल के प्रभाव से वहां के जार को सत्ता छोड़नी पड़ी और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया। वह ऐतिहासिक दिन रूसी कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी था, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 8 मार्च बैठता है।
भारत में उत्सव और उपलब्धियां
भारत में यह दिन अब केवल आयोजनों तक सीमित नहीं है। 'नारी शक्ति' के संकल्प के साथ देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
सम्मान और पुरस्कार: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों (विज्ञान, खेल, रक्षा) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।
जागरूकता अभियान: स्कूलों और कॉलेजों में 'लैंगिक समानता' पर वर्कशॉप और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
आर्थिक सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जाती है।
आज भी दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम वेतन और कम कानूनी अधिकार पाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें याद दिलाता है कि प्रगति हुई है, लेकिन मंजिल अभी दूर है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स