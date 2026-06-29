जिंदगी हो जाएगी आसान… 9 से 5 की नौकरी से क्या मिलती है सीख, खूब हो रहे वायरल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिव्यम बत्रा ने 9 से 5 की नौकरी से मिली पांच बड़ी सीख बताई है।
आज की तेज रफ्तार जिंदगी में 9 से 5 की नौकरी को अक्सर एक जैसी दिनचर्या, तनाव और मजबूरी से जोड़कर देखा जाता है। सोशल मीडिया पर भी कई बार कॉरपोरेट लाइफ को लेकर नकारात्मक बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन इस बीच इंस्टाग्राम पर वायरल एक वीडियो ने इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। वीडियो में कंटेंट क्रिएटर दिव्यम बत्रा ने बताया है कि नौकरी सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होती, बल्कि वह इंसान को ऐसे जीवन अनुभव देती है जो किसी किताब में नहीं मिलते। आइए एक नजर डालते हैं दिव्यम के पोस्ट पर जो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है।
समय की कीमत नौकरी ही सिखाती है
दिव्यम का तीसरा सबक समय के महत्व से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जब दिन का बड़ा हिस्सा दफ्तर में बीतने लगता है, तब एहसास होता है कि निजी जिंदगी के लिए कितना सीमित समय बचता है। यही वजह है कि लोग धीरे-धीरे अपने खाली समय को ज्यादा सोच-समझकर इस्तेमाल करने लगते हैं। वे उन लोगों और कामों को प्राथमिकता देते हैं जो उनकी जिंदगी में वास्तव में मायने रखते हैं।
पहली सैलरी के साथ आती है जिम्मेदारी
दिव्यम के अनुसार, नौकरी का सबसे बड़ा बदलाव आर्थिक आजादी के रूप में आता है। पहली कमाई खुशी जरूर देती है, लेकिन उसके साथ खर्च और बचत की जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। उन्होंने कहा कि जब इंसान अपनी मेहनत की कमाई खर्च करता है, तभी उसे पैसों की असली कीमत समझ आती है। यही अनुभव भविष्य की आर्थिक योजना बनाने और आत्मनिर्भर बनने की नींव रखता है।
नौकरी ने सिखाया धैर्य और खुद पर नियंत्रण
दिव्यम बत्रा ने अपने करियर की शुरुआत बीपीओ यानी कॉल सेंटर से की थी। उन्होंने बताया कि उस दौरान रोज करीब 200 कॉल संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। कई बार ग्राहकों का गुस्सा, शिकायतें और अपशब्द भी सुनने पड़ते थे। दिव्यम के मुताबिक, उस दौर ने उन्हें सबसे अहम सीख दी कि कोई भी काम कभी बेकार नहीं जाता। मुश्किल हालात में शांत रहना, धैर्य बनाए रखना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना उन्होंने इसी नौकरी से सीखा। उनका कहना है कि वही अनुभव बाद की जिंदगी और करियर में सबसे ज्यादा काम आया।
रोज का संघर्ष ही बन जाता है ताकत
वीडियो में उन्होंने नौकरीपेशा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का भी जिक्र किया। सुबह जल्दी उठना, लंबा सफर तय करके दफ्तर पहुंचना, दिनभर काम करना और फिर घर लौटकर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना शुरुआत में बेहद कठिन लगता है। दिव्यम का मानना है कि जब यही संघर्ष रोज का हिस्सा बन जाता है तो इंसान मानसिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। धीरे-धीरे वही कठिन दिनचर्या उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
डिग्री नहीं बातचीत का तरीका भी तय करता है सफलता
वीडियो का पांचवां और आखिरी सबक कम्युनिकेशन स्किल्स पर आधारित है। दिव्यम का कहना है कि कई बार दफ्तर में आपकी डिग्री या तकनीकी जानकारी से ज्यादा अहम यह होता है कि आप अपनी बात कितने प्रभावी तरीके से रखते हैं। लोगों से संवाद करना, मुश्किल परिस्थितियों को संभालना और टीम के साथ बेहतर तालमेल बनाना ऐसे गुण हैं जो किसी भी पेशे में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर की तारीफ
दिव्यम बत्रा का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और हजारों लोग इससे खुद को जोड़कर देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कई यूजर्स ने लिखा कि हर नौकरी इंसान को कुछ न कुछ नया जरूर सिखाती है। एक यूजर ने लिखा, "बिल्कुल सही कहा, कोई भी काम छोटा नहीं होता।" वहीं दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, "कुछ न होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है।" एक अन्य यूजर, जिसने खुद बीपीओ में काम किया है, ने लिखा कि रोज सैकड़ों कॉल संभालना वास्तव में बेहद चुनौतीपूर्ण होता है और दिव्यम ने उस अनुभव को बिल्कुल सही तरीके से बयान किया है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव