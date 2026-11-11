साइंस स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, INSPIRE-SHE स्कॉलरशिप देगी 60 हजार रुपये, 7 दिसंबर तक करें अप्लाई!
INSPIRE-SHE स्कॉलरशिप के आवेदन शुरू कर दिए हैं। इसके तहत 12,000 चुने गए साइंस छात्रों को हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
अगर आपने साल 2025 में 12वीं की परीक्षा साइंस स्ट्रीम से पास की है और बेसिक या नेचुरल साइंसेज में आगे पढ़ाई कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट (DST) ने दो साल के लंबे इंतजार के बाद 'इंस्पायर-शी' (INSPIRE-SHE) स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य देश के होनहार छात्रों को साइंस के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और रिसर्च करियर चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। देशभर से कुल 12,000 होनहार छात्रों का चयन इस स्कॉलरशिप के लिए किया जाएगा। इच्छुक छात्र आधिकारिक वेबसाइट online-inspire.gov.in पर जाकर 7 दिसंबर 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप राशि?
चुने गए छात्रों को 5 साल की अवधि के लिए हर महीने 5,000 रुपये यानी 60,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे।
मेंटॉरशिप ग्रांट: कोर्स के तीसरे और चौथे साल में रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क करने पर छात्रों को 20,000 रुपये सालाना की अतिरिक्त मेंटॉरशिप ग्रांट मिलेगी।
कुल वित्तीय सहायता: 5 साल की पढ़ाई के दौरान एक छात्र को स्कॉलरशिप और मेंटॉरशिप ग्रांट मिलाकर कुल 3.40 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।
कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता मानदंड
आयु सीमा: आवेदक की उम्र 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
पासिंग ईयर: छात्र ने 12वीं की परीक्षा वर्ष 2025 में पास की हो।
कोर्स: छात्र मान्यता प्राप्त संस्थानों से नेचुरल और बेसिक साइंसेज में यूजी (UG) या इंटीग्रेटेड पीजी (PG) कोर्स कर रहे हों। जैसे— BSc, BS, इंटीग्रेटेड MSc और इंटीग्रेटेड MS।
पात्रता की शर्तें: छात्र अपने 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉप 1% सफल उम्मीदवारों में शामिल हों, या JEE Main / JEE Advanced / NEET में टॉप 10,000 रैंक हासिल की हो, या NTSE / JBNSTS पास की हो, या इंटरनेशनल ओलंपिक में मैडल जीता हो।
विषय: नए दिशानिर्देशों के तहत योग्य ग्रेजुएट विषयों की संख्या 18 से बढ़ाकर 28 कर दी गई है, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, डेटा साइंसेज, पर्यावरण विज्ञान, लाइफ साइंसेज और नैनोसाइंसेज जैसे आधुनिक विषय शामिल हैं।
नियमों में हुए बड़े बदलाव
इस बार विभाग ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं-
शैक्षणिक प्रदर्शन की सख्ती: नए नियमों के अनुसार, स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए छात्र को पहले साल में कम से कम 60% अंक या 7 CGPA हासिल करना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र किसी साल परीक्षा में फेल होता है या न्यूनतम अंक नहीं ला पाता है, तो उसकी स्कॉलरशिप हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।
सीटों का आवंटन: अब राज्यों और बोर्ड्स को सीटों का आवंटन 12वीं परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
आवेदन करते समय छात्रों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, उम्र के प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और अपने कॉलेज/संस्थान के प्रिंसिपल द्वारा साइन्ड एंडोर्समेंट फॉर्म की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी। साइंस के छात्रों के लिए अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह एक बेहतरीन मौका है, इसलिए बिना देरी किए 7 दिसंबर से पहले अपना फॉर्म जरूर भरें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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