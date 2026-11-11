इंस्पायर SHE स्कॉलरशिप के आवेदन शुरू, हर माह 5000 रु, पर 60 हजार कम मिलेंगे, फेल हुए तो सब बंद

केंद्र सरकार के डीएसटी विभाग की इंस्पायर SHE स्कॉलरशिप में कई बदलाव किए गए हैं। अब कुल राशि 4 लाख से घटाकर 3.40 लाख कर दी गई है। साथ ही अगर बीच में फेल हुए तो स्कॉलरशिप हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी।

INSPIRE SHE Scholarship : केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर-शी छात्रवृत्ति योजना दो साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से शुरू हो गई है। विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने वाली इस योजना के लिए 7 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। योजना का लाभ लेने के इच्छुक विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट www.onlineinspire.gov.in पर 7 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए केवल 17-22 वर्ष की आयु वाले वे उम्मीदवार ही माने जाएंगे जिन्होंने 2025 में अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की है।

80 हजार की आर्थिक सहायता से वंचित थे छात्र यह योजना पिछले दो साल से ठप पड़ी थी, जिसके कारण छात्रों को 80 हजार की आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही थी। हिन्दुस्तान अखबार ने सात सितंबर के अंक में इस मामले को प्रमुखता से उठाया था।

12वीं विज्ञान में यूजी और पीजी वालों के लिए 12वीं विज्ञान में स्नातक और परास्नातक करने वाले विद्यार्थियों को शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के अनुसार सीटों का कोटा तय किया गया है। योजना के तहत देश की अलग-अलग परीक्षा बोर्ड के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। देश भर से इस योजना के तहत 12000 हजार मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा।

20 हजार मेंटरशिप ग्रांट भी मिलेगा इस योजना के तहत चयनित छात्रों को पांच साल तक हर महीने 5,000 रुपये (सालाना 60,000 रुपये) मिलेंगे। छात्रवृत्ति के तीसरे और चौथे वर्ष में शोध कार्य के लिए सालाना 20,000 रुपये का मेंटरशिप ग्रांट भी दिया जाएगा। यानी एक छात्र को कुल मिलाकर 3 लाख 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

मेंटरशिप ग्रांट अब सिर्फ तीसरे और चौथे वर्ष के लिए, कुल सहायता घटी संशोधित वित्तीय ढांचे के तहत मासिक छात्रवृत्ति 5000 रुपये (यानी सालाना 60000 रुपये) बनी रहेगी। हालांकि 20000 रुपये की मेंटरशिप ग्रांट अब हर साल के बजाय केवल तीसरे और चौथे वर्ष में ही मिलेगी। इससे पांच साल की छात्रवृत्ति अवधि के दौरान मिलने वाली अधिकतम सहायता 4 लाख से घटकर 3.40 लाख रुपये हो गई है।

किनके लिए है ये शी स्कॉलरशिप छात्रों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी/एमएस जैसे नेचुरल और बेसिक साइंस कोर्स में दाखिला लिया होना चाहिए।

क्या है पात्रता शर्तें 12वीं, जेईई, एनटीएसई के टॉपर का होगा चयन छात्रों का चयन 12वीं के परिणाम में टॉप 1% आने, जेईई (मेन/एडवांस्ड) या नीट में टॉप 10000 रैंक लाने, एनटीएसई/जेबीएनएसटीएस पास करने या इंटरनेशनल ओलंपियाड में मेडल जीतने के आधार पर होगा।

कोर्स के आधार पर प्राथमिकता का क्रम तय किया गया संशोधित दिशानिर्देशों में कोर्स के आधार पर प्राथमिकता का एक स्पष्ट क्रम भी तय किया गया है। अपने बोर्ड में टॉप 1% में आने वाले और इंटीग्रेटेड MSc तथा BS-MS प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद उन उम्मीदवारों को मौका मिलेगा जिनके पास JEE या NEET की तय रैंक है, जो NTSE या JBNSTS क्वालिफाई कर चुके हैं, या जिन्होंने इंटरनेशनल ओलंपियाड में मेडल जीता है। इसके बाद रेगुलर BSc और BS प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले टॉप 1% छात्रों को शामिल किया जाएगा।

परीक्षा में फेल होने या परीक्षा न देने पर छात्रों की स्कॉलरशिप छिन जाएगी शैक्षणिक नियमों को और सख्त कर दिया गया है। 2024 के दिशानिर्देशों के तहत जो छात्र परीक्षा में फेल हो जाते थे या परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते थे उनकी उस शैक्षणिक वर्ष की स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाती थी। हालांकि अगर वे तय की गई शर्तें पूरी कर लेते थे तो अगले साल से उन्हें फिर से स्कॉलरशिप मिल सकती थी। 2025 के दिशानिर्देशों से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। संशोधित 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों' (FAQs) के दस्तावेज में कहा गया है, "अगर कोई छात्र पहले साल में फेल हो जाता है या 60% से कम अंक या 7 CGPA (क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज) से कम स्कोर करता है, तो वह पहले साल की स्कॉलरशिप पाने के भी योग्य नहीं होगा। साथ ही, वह पूरी SHE स्कॉलरशिप अवधि के लिए अयोग्य हो जाएगा।" अगर छात्र बाद के वर्षों में फेल होता है, तो स्कॉलरशिप को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जिससे छात्र आगे की स्कॉलरशिप और मेंटरशिप की किश्तें पाने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

IISER कोलकाता की प्रोफेसर अनिंदिता भद्रा ने कहा, "ये काफी बड़े बदलाव हैं और ये अच्छे बदलाव नहीं हैं।" उन्होंने आगे कहा, “फेलोशिप की राशि में कटौती एक बड़ा झटका है। कॉलेजों में फीस लगातार बढ़ रही है, ऐसे में इस फेलोशिप के सहारे बहुत कम छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख पाएंगे। संशोधित दिशानिर्देशों में प्रति छात्र मिलने वाली राशि बढ़नी चाहिए थी, न कि घटनी चाहिए थी।”

नोएडा स्थित विज्ञान शिक्षा प्लेटफॉर्म 'साइएस्ट्रा' (SciAstra) के सह-संस्थापक अखिल त्रिपाठी ने कहा कि शुरुआती वर्षों में मेंटरशिप ग्रांट बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बताया, "पहले दो वर्षों में 20000 रुपये की ग्रांट छात्र को एक सही रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद करती है। शुरुआती दौर का यह अनुभव अक्सर यह तय करता है कि कौन विज्ञान के क्षेत्र में आगे बना रहेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "2008 के बाद से PhD फेलोशिप की राशि लगभग तीन गुना बढ़ गई है लेकिन INSPIRE-SHE की राशि शुरुआत से ही 80000 प्रति वर्ष बनी हुई थी, और अब इसमें भी कटौती की जा रही है। यह उस उद्देश्य के खिलाफ है जिसके लिए INSPIRE को शुरू किया गया था।"

त्रिपाठी ने शैक्षणिक नियमों को और सख्त बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “गणित जैसे विषयों में बहुत से छात्रों का पहले साल में ही बैकलॉग लग जाता है। ऐसा IISc, IISER और NISER जैसे संस्थानों में भी होता है। पहले अगर कोई फेल हो जाता था तो उसे उस साल की स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, लेकिन अगले साल वह इसे फिर से पा सकता था। अब अगर कोई छात्र पहले साल में फेल हो जाता है, तो उसकी स्कॉलरशिप पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं बाद के सालों में अगर कोई छात्र परीक्षा भी छोड़ देता है, तो भी उसकी स्कॉलरशिप बंद हो जाती है।”

स्कॉलरशिप आवंटन का फॉर्मूला बदला टॉप-1 फीसदी की पात्रता शर्त तो वही है लेकिन स्कॉलरशिप आवंटन के फॉर्मूले में बदलाव किया गया है। 2024 के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल वैध स्कॉलरशिप आवेदनों में से प्रत्येक बोर्ड का जितना हिस्सा होता था, उसी आधार पर आवंटन तय किया जाता था। वहीं 2025 के दिशानिर्देशों में कोटा को इस आधार पर तय किया गया है कि किस बोर्ड से कितने छात्रों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है। संशोधित FAQ में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अगर किसी बोर्ड का कोटा खाली रह जाता है, तो उसे बाकी बोर्डों में फिर से बांटा जाएगा या नहीं।

भद्रा ने कहा, “पुराना नियम ज्यादा सही था और उसमें भेदभाव कम था। अब ज्यादा आबादी वाले राज्यों के छात्रों को फेलोशिप मिलने की संभावना बढ़ गई है, जबकि अन्य राज्यों के योग्य छात्र इससे वंचित रह जाएंगे।”

झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े हमीरपुर के स्वर्गीय सुंदर लाल शिवहरे डिग्री कॉलेज के BSc छात्र प्रणीत सोहाने ने कहा कि इस नए फॉर्मूले की वजह से कुछ बोर्डों का कोटा पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, जबकि ज्यादा आवेदन करने वाले राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। सोहाने ने 2025 की उत्तर प्रदेश बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षा में 87% अंक हासिल किए हैं, जो राज्य के टॉप-1% कट-ऑफ (81%) से अधिक है। उन्होंने कहा, 'पहले अलग-अलग बोर्ड से मिले आवेदनों के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती थी। नए फॉर्मूले के तहत कोटा को 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या से जोड़ दिया गया है। इससे उत्तर प्रदेश का हिस्सा पिछले साल की 6129 स्कॉलरशिप से घटकर सिर्फ 2095 रह गया है। CBSE और बिहार जैसे बोर्ड जहां साइंस कोर्सेज के लिए आवेदन करने वाले छात्र कम हैं। वे शायद कुछ सौ छात्रों के साथ ही अपना कोटा भर पाएंगे, जिससे बाकी सीटें खाली रह जाएंगी। अगर इन सीटों को फिर से आवंटित नहीं किया गया तो कुल स्कॉलरशिप की संख्या घटकर लगभग 10000 रह सकती है जबकि उत्तर प्रदेश के छात्रों को सीमित सीटों के लिए और भी कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा।”

इस ढांचे के तहत अंडरग्रेजुएट साइंस विषयों की सूची का भी विस्तार किया गया है, जो 2024 में 18 थी और 2025 में बढ़कर 28 हो गई है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, एनवायर्नमेंटल साइंस, डेटा साइंस, मैटेरियल्स साइंस, नैनोसाइंस, लाइफ साइंसेज और अर्थ साइंसेज जैसे विषय शामिल हैं। पोस्टग्रेजुएट विषयों की सूची भी 30 से बढ़कर 35 हो गई है।

एक और बदलाव एक और बदलाव डॉक्टोरल स्टडीज (PhD) के लिए इंस्पायर फेलोशिप' (INSPIRE Fellowship) की पात्रता से जुड़ा है। संशोधित नियमों के तहत कम से कम आठ सेमेस्टर वाले चार साल के BSc (हॉनर्स) और BSc विद रिसर्च' (BSc with Research) डिग्री को, MSc/MS डिग्री के साथ-साथ मान्यता दी गई है, बशर्ते वे तय शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करते हों।