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420 बार रिजेक्ट होने के बाद भारतीय महिला को अमेरिका में मिली नौकरी, युवाओं की दी सीख हो रही वायरल

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
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420 बार रिजेक्ट होने के बावजूद भारतीय छात्रा दिव्या बंसल ने न्यूयॉर्क में नौकरी हासिल की । उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि नौकरी और करियर जीवन का सिर्फ एक हिस्सा हैं, इन्हें अपनी पूरी पहचान या जिंदगी नहीं बनने देना चाहिए।

420 बार रिजेक्ट होने के बाद भारतीय महिला को अमेरिका में मिली नौकरी, युवाओं की दी सीख हो रही वायरल

ग्रेजुएशन के बाद एक फ्रेशर को नौकरी मिलना कभी आसान नहीं होता। और बात एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की हो तो, वीजा की समयसीमा और अनिश्चित जॉब मार्केट के चलते जॉब पाना और भी टेढ़ी खीर हो जाता है। यही वजह है कि दिव्या बंसल की कहानी ने इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। लोगों को उनकी करियर यात्रा और सीख काफी पसंद आ रहे हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट दिव्या ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर न्यूयॉर्क में अपनी नौकरी के पहले दिन का एक वीडियो शेयर किया। लेकिन नौकरी मिलने की खुशी के बारे में बात करने के बजाय उन्होंने एक ऐसी बात पर चर्चा की जिससे कई युवा प्रोफेशनल्स जूझते हैं- अपने करियर को ही अपनी पूरी पहचान बना लेना।

वीडियो की शुरुआत एक सिंपल सी लाइन से होती है: "420 बार रिजेक्ट होने के बाद नौकरी का पहला दिन।" दिव्या ने बताया कि उन्हें सिर्फ तीन इंटरव्यू कॉल मिलने से पहले लगभग 420 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। उनमें से उन्हें आखिर में दो नौकरी के ऑफर मिले। अमेरिका में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर जिंदगी गुजारने वाले किसी व्यक्ति के लिए, जहां नौकरी के मौके अक्सर वीजा नियमों से जुड़े होते हैं, यह पल बहुत बड़ा था। लेकिन उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहती थीं कि यह कामयाबी ही उनकी पहचान बन जाए।

काम, जॉब, कामयाबी को अपनी पहचान और जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी

420 कंपनियों में आवेदन और वहां से रिजेक्शन, ये सब अनुभव दिव्या बंसल के लिए एक जरूरी सबक भी लेकर आया। इंस्टाग्राम पर पहले दिन का पोस्ट शेयर करते हुए, क्रिएटर ने बताया कि भले ही उनके नए रोल से बिल भर जाते हैं, लेकिन वह अपने करियर को अपनी पूरी पहचान पर हावी नहीं होने देंगी। डिजिटल क्रिएटर दिव्या बंसल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मुझे 420 रिजेक्शन के बाद यह नौकरी मिली। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं अपनी जिंदगी इसी के आस-पास घुमाऊं।”

न्यूयॉर्क में काम सपना सच होने जैसा

उन्होंने आगे कहा, “10 साल पहले, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, अगर कोई मुझसे कहता कि मैं न्यूयॉर्क में काम करूंगी, तो मैं हंस देती, लेकिन आज, यह एक सपना सच होने जैसा है। यह सपना इस एहसास के साथ भी आता है कि आपकी नौकरी आपकी पहचान का एक हिस्सा है, न कि आपकी पूरी पहचान।”

शहर की सड़कों पर चलते हुए बंसल कहती हैं, “मुझे न्यूयॉर्क में नौकरी मिल गई है और आज पहला दिन है । यह वो जबरदस्त एनर्जी है जिसके साथ मैं इसे शुरू कर रही हूं।”

वह आगे बताती हैं कि न्यूयॉर्क से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर ग्रेजुएट होने के लगभग एक सप्ताह बाद उन्हें यह नौकरी मिल गई। वह आगे कहती हैं, “मैंने लगभग 420 नौकरियों के लिए अप्लाई किया, तीन इंटरव्यू दिए, और दो में नौकरी मिली।”

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वह बताती हैं, “ऐसी इकॉनमी में जहां नौकरी मिलना आपकी सेल्फ-वर्थ से जुड़ा है, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।”

हालांकि साथ ही वह कहती हैं कि हालाँकि उनकी नौकरी ज़रूरी है, लेकिन यह उनकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। उन्होंने कहा “यह मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एक ऐसा हिस्सा जो मुझे चैलेंज करता है, मुझे ग्रो करने में मदद करता है, और मेरे बिल पे करता है लेकिन यह मेरी पहचान नहीं है। मैं अपने काम को अपनी जिंदगी के आस-पास ही रखने जा रही हूं, न कि इसका उल्टा।”

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बंसल आगे कहती हैं कि वह अब भी वही काम करेंगी जो उन्हें पसंद हैं और अपने प्रियजनों के लिए समय निकालेंगी; अगर उन्होंने अपनी नौकरी को ही अपनी पूरी पहचान बना लिया, तो उन्हें उन चीजों में दिलचस्पी नहीं रहेगी जो उन्हें पसंद हैं।

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सोशल मीडिया पर कैसा रिएक्शन आया?

एक व्यक्ति ने पोस्ट किया, “नौकरी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सच।” दूसरे ने कहा, “मैंने अभी-अभी न्यूयॉर्क में शुरुआत की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इसकी जरूरत थी।”

तीसरे ने कमेंट किया, “आपकी एनर्जी बहुत पसंद आई।” चौथे ने लिखा, “आप सही रास्ते पर हैं।” जहां कुछ लोगों ने उन्हें बधाई दी, वहीं कुछ ने दिल या ताली बजाने वाले इमोटिकॉन्स का इस्तेमाल करके पोस्ट पर रिएक्ट किया।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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