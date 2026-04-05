Study Abroad: भारतीय छात्रों का 'अमेरिकन ड्रीम' पड़ रहा फीका? नामांकन में आई 6.9% की गिरावट; जानें वजह
Study Abroad: अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय छात्रों के एनरोलमेंट में 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आखिर क्या कारण है कि 'अमेरिकन ड्रीम' देखने वाले भारतीय युवाओं की संख्या में यह कमी आई है?
Study Abroad: दशकों से भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका हायर एजुकेशन का सबसे पसंदीदा केंद्र रहा है, लेकिन हाल के डेटा ने एक नई और चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान जानकारी दी है कि अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय छात्रों के एनरोलमेंट में 6.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
यह जानकारी विदेश मंत्रालय द्वारा संसद के उच्च सदन में साझा की गई, जिसने शिक्षा विशेषज्ञों और विदेश जाने की योजना बना रहे छात्रों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या कारण है कि 'अमेरिकन ड्रीम' देखने वाले भारतीय युवाओं की संख्या में यह कमी आई है?
क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े?
सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस बार अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में 6.9% की कमी आई है। हालांकि भारत अभी भी अमेरिका को सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र भेजने वाले देशों की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है, लेकिन विकास की दर में यह गिरावट चिंता का विषय मानी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा और उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार विदेशी सरकारों के संपर्क में रहती है।
गिरावट के पीछे के संभावित कारण
विशेषज्ञों का मानना है कि इस गिरावट के पीछे कई वजह हो सकती हैं:
वीजा नियमों में सख्ती: पिछले कुछ समय में अमेरिकी छात्र वीजा (F-1 Visa) की प्रक्रियाओं में आए बदलाव और इंटरव्यू स्लॉट मिलने में देरी ने छात्रों को परेशान किया है।
बढ़ता खर्च और डॉलर की कीमत: अमेरिका में पढ़ाई और रहने का खर्च लगातार बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव ने भी मिडल क्लास परिवारों के बजट को प्रभावित किया है।
अन्य देशों का विकल्प: अब भारतीय छात्र केवल अमेरिका तक सीमित नहीं हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूके जैसे देश अधिक लचीले वर्क परमिट और पीआर (PR) नियमों के कारण युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं।
सुरक्षा संबंधी चिंताएं: हाल के महीनों में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से भारतीय छात्रों के साथ हुई अप्रिय घटनाओं की खबरों ने भी अभिभावकों के मन में डर पैदा किया है।
सरकार का रुख और छात्रों की सुरक्षा
राज्यसभा में सरकार ने जोर देकर कहा कि विदेशों में भारतीय छात्रों का कल्याण उनकी प्राथमिकता है। सरकार ने यह भी बताया कि वे विदेशी सरकारों के साथ 'माइग्रेशन और मोबिलिटी' समझौतों पर काम कर रहे हैं ताकि छात्रों के लिए कानूनी रास्ते आसान और सुरक्षित हो सकें।
भविष्य की राह: क्या लौटेगा पुराना दौर?
6.9% की यह गिरावट एक संकेत हो सकती है कि अब छात्र वैश्विक स्तर पर अधिक रिसर्च करके ही अपने डेस्टीनेशन का चुनाव कर रहे हैं। हालांकि, एसटीईएम (STEM - साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ) कोर्सेज के लिए अमेरिका अभी भी दुनिया का नंबर-1 डेस्टीनेशन बना हुआ है। आने वाले समय में यदि वीजा नियमों में ढील दी जाती है और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होती है, तो यह आंकड़े फिर से बढ़ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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